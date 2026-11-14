Porque é que os EUA fecharam o seu espaço aéreo esta noite?

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) suspendeu os voos em todos os aeroportos do país devido a uma grande falha técnica no sistema de controlo de tráfego aéreo. As restrições duraram aproximadamente quatro horas e meia e afetaram milhares de voos.

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De acordo com a FAA, a suspensão do tráfego aéreo foi provocada por uma falha num equipamento que afetou os serviços de controlo de tráfego aéreo. Todas as aeronaves em preparação para a descolagem foram instruídas para permanecer nos aeroportos até novo aviso. Os voos que chegavam continuaram a ser atendidos conforme necessário.

Segundo a FlightAware, um serviço especializado, 8.501 voos dentro, para ou a partir dos EUA foram atrasados ​​​​em consequência da falha. Outros 7.218 voos foram cancelados. No total, as interrupções afetaram mais de 15.700 voos.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA afirmou que ainda não encontrou evidências de interferência intencional na infraestrutura de aviação. Uma avaria num equipamento de telecomunicações é considerada preliminarmente a causa do incidente.

O FBI também desvaloriza um ciberataque como a principal causa. No entanto, os especialistas estão a investigar se a falha pode ter sido causada por uma atualização de software.

Separadamente, as autoridades norte-americanas estão a investigar uma possível ligação entre o mau funcionamento e a implementação de tecnologias de inteligência artificial no sistema de controlo de tráfego aéreo. Contudo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não acredita que a inteligência artificial ou um ataque cibernético tenham sido a causa do incidente.

Segundo o líder norte-americano, a falha generalizada pode ter sido provocada por equipamentos obsoletos.

O secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, confirmou que problemas técnicos relacionados com a deterioração da infraestrutura de controlo de tráfego aéreo estiveram na origem do incidente.

"Acabámos de testemunhar as consequências das vulnerabilidades e dos sistemas obsoletos. O presidente declarou isto uma emergência nacional", disse o secretário numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Duffy exigiu que o Congresso destine pelo menos 50 mil milhões de dólares para a modernização e substituição de equipamento de aviação.

"Isto é uma emergência. Quero que o Congresso nos forneça financiamento de emergência. Esta é uma questão apartidária. É do interesse de todos os americanos. Preciso de 50 mil milhões de dólares", enfatizou o secretário dos Transportes. A interrupção afetou também o tráfego aéreo internacional. Especificamente, os voos dos aeroportos do México para os Estados Unidos foram suspensos.

A American Airlines anunciou que as aeronaves que já estavam em voo quando as restrições foram impostas retomariam os seus voos para os destinos.

Aproximadamente quatro horas e meia depois, a Administração Federal de Aviação (FAA) levantou completamente as restrições em todo o país e permitiu a retoma dos voos em todos os aeroportos do país.

De acordo com o Secretário dos Transportes, menos de 400 aeronaves deveriam embarcar num determinado momento da retoma das operações.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA enfatizou que o incidente não representou uma ameaça para o público nem resultou em situações de risco de vida.

Segundo a Associated Press, esta é apenas a terceira vez na história dos EUA que as autoridades da aviação impuseram uma suspensão nacional dos voos.

Medidas semelhantes foram implementadas anteriormente após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 e em Janeiro de 2023, quando uma grande falha técnica também interrompeu o sistema de controlo de tráfego aéreo dos EUA.