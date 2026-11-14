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Inglaterra avalia restrições ao uso de lareiras e fogões a lenha

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Quem possui lareiras abertas ou fogões a lenha na Inglaterra poderá ter que alterar a forma como aquece a casa ou até desistir do equipamento. A administração de Andy Burnham avalia a implementação de regras que podem resultar em um "proibição parcial" do uso desses sistemas, com foco na redução de partículas finas (PM2.5) no ar.

Фотография дома, который просматривали в Британии в 2025 году больше всего
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O caminho da regra ao ambiente doméstico

A medida nasce do Plano de Melhoria Ambiental do governo de Keir Starmer e desce até a rotina do cidadão através de um processo de consulta pública previsto para 2026, sob a coordenação de Burnham. Na prática, a fiscalização deve se concentrar nas chamadas Áreas de Controle de Fumaça (Smoke Control Areas — SCA).

Nessas zonas, onde já existem restrições sobre quais tipos de combustível podem ser queimados, a nova diretriz pode apertar os limites de poluição. Para o morador, isso significa que modelos de fogões mais antigos, que não atendem aos novos padrões de emissão, podem se tornar ilegais para operação, ou que o uso de lenha poderá ser totalmente excluído em bairros específicos.

O alvo do controle

O sistema de regulação não mira apenas fogões fechados, mas expande o cerco para qualquer forma de queima doméstica de combustível, incluindo lareiras abertas, churrasqueiras e fogueiras.

A movimentação ocorre em um cenário onde as emissões de PM2.5 vindas de fontes domésticas no Reino Unido já apresentam queda: entre 2020 e 2023, houve uma redução de 17%, consolidando um recuo de 76% nos níveis gerais de emissões comparado aos dados de 1990.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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