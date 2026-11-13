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Aposentados gregos ganham surpresa: índice de reajuste muda com PIB e inflação

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Aposentados e trabalhadores autônomos na Grécia terão reajustes em seus pagamentos e contribuições baseados em um cálculo que cruza o crescimento do PIB com a inflação. Na prática, quem recebe a aposentadoria básica verá o valor mensal subir em janeiro, mas o montante exato depende da média entre a expansão econômica e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), com um teto definido pelo nível da inflação.

Пожилые люди на набережной
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди на набережной

Para quem recebe uma pensão de 800 euros, a aplicação de um coeficiente de indexação de 3% representa um acréscimo de 24 euros por mês. Já para quem recebe 1.500 euros, o aumento é de 45 euros (valores brutos). A variação final depende dos indicadores oficiais: se o PIB crescer 2% com inflação de 3,8%, o coeficiente fica em 2,9%; se a inflação subir para 4% com o mesmo crescimento do PIB, o índice sobe para 3%.

A partir de 2027, ocorre uma mudança no benefício para quem possui a chamada "diferença pessoal" (um saldo residual positivo). Atualmente, esse valor é compensado no cálculo do reajuste anual, mas a nova regra elimina esse abatimento, permitindo que esses aposentados recebam a indexação integral.

Reajuste nas contribuições de autônomos

Para profissionais liberais e autônomos, o custo mensal do seguro social também será atualizado. O governo adiou para 2028 a implementação do índice de salários para o recálculo, o que significa que a correção das categorias de contribuição em 2027 será baseada na variação média do CPI de 2026.

Considerando um cenário de inflação de 4%, o impacto financeiro nas guias do EFKA (fundo de seguridade social) será distribuído conforme a categoria do profissional:

  • 1ª categoria: a contribuição sobe de 250,77 para 260,80 euros (+10,03 euros).
  • 2ª categoria: de 300,93 para 312,97 euros (+12,04 euros).
  • 3ª categoria: de 360,63 para 375,06 euros (+14,43 euros).
  • 4ª categoria: de 433,47 para 450,81 euros (+17,34 euros).
  • 5ª categoria: de 519,45 para 540,23 euros (+20,78 euros).
  • 6ª categoria: de 675,87 para 702,90 euros (+27,03 euros).

Somando a esses valores a contribuição fixa de 10 euros para o fundo de seguro-desemprego, o custo mensal para quem está na primeira categoria passará a ser de 270,80 euros. No acumulado do ano, o gasto adicional será de aproximadamente 120 euros para a base da tabela e 324 euros para a categoria mais alta.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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