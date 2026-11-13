SpaceX e Tesla negociam fusão corporativa com possível anúncio em dezembro

A SpaceX e a Tesla estão em negociações avançadas para realizar uma fusão corporativa, com a possibilidade de um anúncio oficial já em dezembro, segundo reportagem da Bloomberg News baseada em fontes próximas ao processo.

Photo: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tesla

A operação visa consolidar, sob uma única governança, os diversos pilares do ecossistema de Elon Musk: inteligência artificial, robótica, veículos elétricos e exploração aeroespacial. No entanto, a viabilidade técnica da fusão esbarra em complexidades regulatórias críticas. De um lado, a SpaceX possui contratos estratégicos de defesa com o governo dos Estados Unidos; de outro, a Tesla mantém uma dependência operacional e de mercado profunda em relação à China.

A movimentação não é súbita. Durante a apresentação de resultados do terceiro trimestre da SpaceX, no mês passado, o próprio Musk classificou a união como "uma boa ideia". Para formalizar a análise, ambas as companhias já estabeleceram comitês especiais compostos por diretores independentes para avaliar a transação.

Do ponto de vista de valuation, a escala da fusão é massiva. Nos fechamentos de mercado mais recentes, a SpaceX estava avaliada em aproximadamente US$ 1,90 trilhão, enquanto a Tesla registrava um valor de mercado de cerca de US$ 1,55 trilhão. Embora dezembro seja a data provável para o anúncio, a Bloomberg indica que existe a possibilidade de o cronograma ser adiado para o início de 2027.

Além da possível fusão, as empresas já operam de forma conjunta através da Terafab, uma joint venture focada na fabricação de semicondutores. O cronograma de execução da Terafab, detalhado por Musk, prevê a produção do primeiro chip de teste entre maio e junho de 2027, com a transição para a produção em larga escala programada para o terceiro trimestre de 2028.

Até o momento, a SpaceX e a Tesla não emitiram comentários oficiais sobre a reportagem.