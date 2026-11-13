Leão XIV atende seis sobreviventes de abuso clerical em Lima

Durante a última etapa de sua viagem à América do Sul, o Papa Leão XIV reuniu-se nesta quinta-feira, em Lima, com seis vítimas de abuso sexual cometidos por membros do clero católico. De acordo com comunicado oficial do Vaticano, o encontro teve como objetivo discutir a necessidade de a Igreja aprimorar a escuta às vítimas.

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A audiência, que durou pouco mais de uma hora, consistiu em conversas individuais entre o pontífice e as vítimas. O Vaticano informou que a discussão centrou-se na promoção de uma mudança de mentalidade institucional, com foco na busca pela verdade, na criação de ambientes seguros e nos processos de cura para os sobreviventes.

O grupo de sobreviventes atendidos em Lima incluía ex-membros do Sodalitium Christianae Vitae, comunidade católica sediada no Peru que enfrentou denúncias de abusos sexuais, físicos e psicológicos. A organização foi dissolvida em 2025, sob a gestão do Papa Francisco, embora algumas vítimas atribuam ao atual pontífice, que atuou como missionário no Peru por duas décadas e foi bispo de Chiclayo entre 2015 e 2023, a pressão necessária junto ao Vaticano para que a medida fosse tomada.

Este foi o segundo encontro de Leão XIV com sobreviventes durante a turnê regional. Na segunda-feira, em Buenos Aires, o pontífice reuniu-se com cinco vítimas de abuso. No entanto, a iniciativa foi questionada pela organização internacional Ending Clergy Abuse, que criticou a escala do encontro e a ausência de representantes de casos notórios, como o de um instituto para crianças surdas na Argentina, onde ao menos 20 pessoas teriam sido abusadas.

Questionado sobre os critérios de seleção dos participantes para o encontro em Buenos Aires, o Vaticano não forneceu detalhes, alegando a preservação da privacidade das vítimas.