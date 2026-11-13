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Governo do Chile congela preços do diesel sob pressão de caminhoneiros

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O governo chileno congelou os preços do diesel até fevereiro, cedendo à pressão de sindicatos de caminhoneiros que utilizam o bloqueio de rodovias como mecanismo de veto a decisões fiscais. A medida mantém subsídios que, segundo o economista Claudio Agostini, da Universidade Adolfo Ibáñez, transformaram a capacidade de paralisação do setor de transporte em uma ferramenta de controle sobre a política orçamentária do Estado.

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O ciclo de concessões fiscais

O controle do setor de transportes sobre a política tributária baseia-se em um histórico de mobilizações que resultaram em isenções fiscais. Em 2000, uma greve de três dias garantiu a devolução parcial do imposto sobre o diesel; em 2008 e 2011, novas paralisações ampliaram esses benefícios. Em 2022, a tentativa do governo de encerrar o período de isenção foi bloqueada por nova greve, forçando a manutenção do benefício.

A estrutura atual do subsídio atende a proprietários de veículos de luxo em áreas nobres, como Vitacura, além de pequenos transportadores, eliminando a distinção de renda na aplicação do recurso público.

Mecanismos de transição e riscos institucionais

A tentativa de reverter o congelamento de preços em fevereiro pode gerar nova crise política, aponta Alejandro Micco, ex-vice-ministro das Finanças. Micco defende a substituição de isenções generalizadas por subsídios direcionados a tipos específicos de contratos, utilizando o mecanismo Mepco para mitigar a volatilidade do mercado.

Paralelamente, a disparidade tributária entre combustíveis é questionada. Evgeni Blekh, especialista em tarifas, aponta que o diesel, apesar de ser mais poluente que a gasolina, possui carga tributária inferior, sugerindo a equiparação dos impostos.

Rodrigo Equeshepar, do centro de pesquisa Rumbo Colectivo, propõe que qualquer auxílio financeiro de curto prazo aos transportadores seja condicionado a um acordo de eliminação gradual das distorções fiscais no setor de combustíveis, vinculando o benefício imediato a uma mudança estrutural na norma tributária.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

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