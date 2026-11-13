Presidente das Maldivas proíbe para sempre a entrada de cidadãos israelenses

O governo das Maldivas está movendo a proibição de entrada de cidadãos israelenses do campo da decisão administrativa para o âmbito legislativo. O presidente Mohamed Muizzu anunciou o envio de uma proposta ao Parlamento para estabelecer um veto permanente e incondicional à entrada de portadores de passaportes de Israel no país.

Photo: Pravda.ru by Мария Дементьева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горный туризм

A mudança visa transformar a restrição atual em uma norma jurídica irrevogável. De acordo com a administração local, a nova legislação de imigração deve garantir que a proibição seja mantida independentemente de eventuais desdobramentos ou acordos de cessar-fogo na Faixa de Gaza, blindando a medida contra alterações políticas futuras.

A iniciativa consolida a trajetória diplomática das Maldivas, que desde o final de 2023 intensificou ações de solidariedade a Gaza, incluindo a condenação de operações militares israelenses em fóruns da ONU e a promoção de campanhas humanitárias nacionais. O alinhamento reflete um consenso interno no país de maioria muçulmana, onde a medida conta com apoio tanto do governo quanto da oposição.

No contexto internacional, a decisão ocorre enquanto instâncias jurídicas e humanitárias monitoram a crise em Gaza. Em setembro de 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU, liderada por Navi Pillay — posteriormente laureada com o Nobel da Paz de 2026 -, formalizou a acusação de genocídio contra Israel na Faixa de Gaza. Dados do Ministério da Saúde de Gaza indicam que, até novembro de 2026, o número de mortos em ataques israelenses atingiu 74.653, mesmo após a formalização de um acordo de cessar-fogo em outubro de 2025, mediado por Egito, Catar, EUA e Turquia.