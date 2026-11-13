Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Presidente das Maldivas proíbe para sempre a entrada de cidadãos israelenses

Mundo

O governo das Maldivas está movendo a proibição de entrada de cidadãos israelenses do campo da decisão administrativa para o âmbito legislativo. O presidente Mohamed Muizzu anunciou o envio de uma proposta ao Parlamento para estabelecer um veto permanente e incondicional à entrada de portadores de passaportes de Israel no país.

Горный туризм
Photo: Pravda.ru by Мария Дементьева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горный туризм

A mudança visa transformar a restrição atual em uma norma jurídica irrevogável. De acordo com a administração local, a nova legislação de imigração deve garantir que a proibição seja mantida independentemente de eventuais desdobramentos ou acordos de cessar-fogo na Faixa de Gaza, blindando a medida contra alterações políticas futuras.

A iniciativa consolida a trajetória diplomática das Maldivas, que desde o final de 2023 intensificou ações de solidariedade a Gaza, incluindo a condenação de operações militares israelenses em fóruns da ONU e a promoção de campanhas humanitárias nacionais. O alinhamento reflete um consenso interno no país de maioria muçulmana, onde a medida conta com apoio tanto do governo quanto da oposição.

No contexto internacional, a decisão ocorre enquanto instâncias jurídicas e humanitárias monitoram a crise em Gaza. Em setembro de 2025, a Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU, liderada por Navi Pillay — posteriormente laureada com o Nobel da Paz de 2026 -, formalizou a acusação de genocídio contra Israel na Faixa de Gaza. Dados do Ministério da Saúde de Gaza indicam que, até novembro de 2026, o número de mortos em ataques israelenses atingiu 74.653, mesmo após a formalização de um acordo de cessar-fogo em outubro de 2025, mediado por Egito, Catar, EUA e Turquia.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Receitas e Culinária
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Animais
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
últimos materiais
O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo
Preços sobem e apertam o orçamento familiar: transportes lideram alta em Moçambique
Urofluxometria: posição ao urinar não altera resultado em homens saudáveis, aponta estudo
Ferrovia liga Novorossisk a Vladivostok e abre corredor de contêneres do Mar Negro ao Pacífico
Museu de Viena analisa coleção: fraturas e infecções em 131 espécimes do Vale do Nilo
Macaco raro avança sobre ponte: isolamento genético de meio milhão de anos confirmado no Mato Grosso
5,2 milhões de pessoas vivem em áreas sob controle de grupos armados no Rio
Ameaça de Trump: Tarifas sobre México como pressão migratória
Casaco reto e jeans: a estrutura limpa do inverno 2026
Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.