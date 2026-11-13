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Rússia e Índia criam Centro de Excelência em IA e segurança cibernética

Mundo

Índia e Rússia estão movendo a cooperação tecnológica para um patamar mais pragmático com a criação de um Centro de Excelência focado em Inteligência Artificial (IA) e segurança cibernética. Mais do que um acordo diplomático, a iniciativa busca estabelecer regras comuns de regulação para tecnologias emergentes e promover a troca direta de conhecimento entre organizações dos dois países.

кибербезопасность
Photo: wikipediа by Политехническая школа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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O anúncio foi detalhado por Debjit Chakraborty, Diretor Executivo da Câmara para a Colaboração Tecnológica Indo-Russa, durante sua participação no programa "BRICSdialogue” da TV BRICS. O ponto central da estratégia é a mitigação de riscos: Chakraborty enfatizou que a expansão da IA e dos sistemas ciberfísicos abre vulnerabilidades críticas, tornando a segurança da informação a prioridade absoluta do projeto, que deve resultar em recomendações práticas para enfrentar essas ameaças.

Para além da governança de dados, a parceria se desdobra em frentes que impactam a formação de capital humano e a ciência aplicada:

  • Educação Digital: Através de um polo de inovação em Rourkela, está em curso a implementação de uma plataforma educacional russa baseada em IA no território indiano.
  • Capacitação Profissional: Estão em discussão programas de estágios de verão, que permitiriam a estudantes indianos realizarem treinamentos online em empresas russas de alta tecnologia.
  • Ciência de Ponta: A utilização da plataforma digital BRICS GRAIN para facilitar o acesso de pesquisadores indianos a financiamentos e projetos de "megaciência", integrando a colaboração em física, nanotecnologia e energias limpas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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