Índia e Rússia estão movendo a cooperação tecnológica para um patamar mais pragmático com a criação de um Centro de Excelência focado em Inteligência Artificial (IA) e segurança cibernética. Mais do que um acordo diplomático, a iniciativa busca estabelecer regras comuns de regulação para tecnologias emergentes e promover a troca direta de conhecimento entre organizações dos dois países.
O anúncio foi detalhado por Debjit Chakraborty, Diretor Executivo da Câmara para a Colaboração Tecnológica Indo-Russa, durante sua participação no programa "BRICSdialogue” da TV BRICS. O ponto central da estratégia é a mitigação de riscos: Chakraborty enfatizou que a expansão da IA e dos sistemas ciberfísicos abre vulnerabilidades críticas, tornando a segurança da informação a prioridade absoluta do projeto, que deve resultar em recomendações práticas para enfrentar essas ameaças.
Para além da governança de dados, a parceria se desdobra em frentes que impactam a formação de capital humano e a ciência aplicada:
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.