Rússia e Índia criam Centro de Excelência em IA e segurança cibernética

Índia e Rússia estão movendo a cooperação tecnológica para um patamar mais pragmático com a criação de um Centro de Excelência focado em Inteligência Artificial (IA) e segurança cibernética. Mais do que um acordo diplomático, a iniciativa busca estabelecer regras comuns de regulação para tecnologias emergentes e promover a troca direta de conhecimento entre organizações dos dois países.

Photo: wikipediа by Политехническая школа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кибербезопасность

O anúncio foi detalhado por Debjit Chakraborty, Diretor Executivo da Câmara para a Colaboração Tecnológica Indo-Russa, durante sua participação no programa "BRICSdialogue” da TV BRICS. O ponto central da estratégia é a mitigação de riscos: Chakraborty enfatizou que a expansão da IA e dos sistemas ciberfísicos abre vulnerabilidades críticas, tornando a segurança da informação a prioridade absoluta do projeto, que deve resultar em recomendações práticas para enfrentar essas ameaças.

Para além da governança de dados, a parceria se desdobra em frentes que impactam a formação de capital humano e a ciência aplicada:

Educação Digital: Através de um polo de inovação em Rourkela, está em curso a implementação de uma plataforma educacional russa baseada em IA no território indiano.

Através de um polo de inovação em Rourkela, está em curso a implementação de uma plataforma educacional russa baseada em IA no território indiano. Capacitação Profissional: Estão em discussão programas de estágios de verão, que permitiriam a estudantes indianos realizarem treinamentos online em empresas russas de alta tecnologia.

Estão em discussão programas de estágios de verão, que permitiriam a estudantes indianos realizarem treinamentos online em empresas russas de alta tecnologia. Ciência de Ponta: A utilização da plataforma digital BRICS GRAIN para facilitar o acesso de pesquisadores indianos a financiamentos e projetos de "megaciência", integrando a colaboração em física, nanotecnologia e energias limpas.