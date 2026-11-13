Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral

O projeto de revegetação do fundo seco do Mar de Aral, em execução desde 2021, atingiu a marca de 1,117 milhão de hectares semeados. Para viabilizar essa área, foram introduzidas 3.440 toneladas de sementes de saxaul e outras espécies, além do plantio de 53 milhões de mudas.

Photo: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Infraestrutura de produção e irrigação

A escala da operação é sustentada por dois núcleos de produção: um viveiro em Kazalinsk, com 33 hectares e capacidade de gerar 3 milhões de mudas por ano, e um viveiro de 3 hectares instalado diretamente no leito seco do mar. O gargalo hídrico para a manutenção dessas plantas é combatido com a perfuração de dois poços de 500 metros de profundidade, cada um com vazão de 9 litros de água por segundo. A disponibilidade de água nessas zonas já resultou no surgimento de brotos naturais de saxaul.

Diversificação de espécies e uso do solo

O suporte técnico do filial do Instituto de Pesquisa Florestal do Cazaquistão em Kyzylorda busca expandir a vegetação para além do saxaul. Estão em teste o tamarix, o juzgun e o sarsazan, além de gramíneas forrageiras e melíferas. O objetivo é transformar a área degradada em pastagens produtivas para viabilizar a atividade pecuária na região.

Risco de expansão de áreas secas no Cáspio

Enquanto a operação no Aral foca na recuperação, projeções climáticas indicam um risco similar para o Mar Cáspio. Estimativas apontam que o nível da água na parte norte do mar pode cair entre 3 e 4 metros até 2050, com aceleração do recuo até 2100. O resultado concreto desse processo seria a exposição do fundo do mar e a perda da viabilidade de navegação na região norte.