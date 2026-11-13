Mercado internacional fica sem bananas: seca no Panamá e pragas agravam crise no Equador

A capacidade de exportação de bananas do Equador enfrenta uma redução operacional direta devido à perda da "vida verde" do fruto. O aumento das temperaturas e a umidade excessiva estão provocando o amadurecimento precoce dos frutos ainda nas plantações, o que inviabiliza a logística de longa distância e reduz a escala de produtos aptos para o mercado internacional.
O principal limitador atual é a instabilidade térmica. A temperatura da água no litoral equatoriano atingiu 4,7 °C em setembro, superando o recorde histórico de 1997 (3,7 °C). Esse cenário acelera o metabolismo da planta e degrada a superfície foliar, resultando em frutos que perdem a viabilidade comercial antes mesmo da colheita.
A operação produtiva é agravada por gargalos sanitários e logísticos:
Para tentar recuperar a capacidade de exportação, o setor busca migrar de métodos tradicionais para ativos biotecnológicos e mecânicos. Foram apresentados 24 novos híbridos desenvolvidos por pesquisadores de Honduras, Brasil, Filipinas e Taiwan, focados na resistência a doenças críticas.
A escala operacional também tenta ser sustentada por duas frentes de automação e ciência:
Embora existam novos híbridos e sensores, a capacidade real de exportação do Equador permanece condicionada à superação do gargalo térmico e à eficácia do novo sistema de drenagem nas plantações.
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