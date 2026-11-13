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Mercado internacional fica sem bananas: seca no Panamá e pragas agravam crise no Equador

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A capacidade de exportação de bananas do Equador enfrenta uma redução operacional direta devido à perda da "vida verde" do fruto. O aumento das temperaturas e a umidade excessiva estão provocando o amadurecimento precoce dos frutos ainda nas plantações, o que inviabiliza a logística de longa distância e reduz a escala de produtos aptos para o mercado internacional.

Банан
Photo: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Банан

Gargalos climáticos e fitossanitários

O principal limitador atual é a instabilidade térmica. A temperatura da água no litoral equatoriano atingiu 4,7 °C em setembro, superando o recorde histórico de 1997 (3,7 °C). Esse cenário acelera o metabolismo da planta e degrada a superfície foliar, resultando em frutos que perdem a viabilidade comercial antes mesmo da colheita.

A operação produtiva é agravada por gargalos sanitários e logísticos:

  • Riscos fitossanitários: A instabilidade climática facilita a propagação da sigatoka negra e a vulnerabilidade a doenças como Fusarium Raza 4 e a bacteriose "moco", exigindo a implementação urgente de sistemas de drenagem para evitar inundações nas lavouras.
  • Restrições de transporte: A seca no Canal do Panamá, que limitou o tráfego a 20 navios por dia, atua como um gargalo externo que reduz o fluxo de escoamento da produção.
  • Insumos: O aumento dos custos de agroquímicos, impactado por conflitos no Oriente Médio, eleva o custo de manutenção da produtividade.

Resposta tecnológica e limites da produção

Para tentar recuperar a capacidade de exportação, o setor busca migrar de métodos tradicionais para ativos biotecnológicos e mecânicos. Foram apresentados 24 novos híbridos desenvolvidos por pesquisadores de Honduras, Brasil, Filipinas e Taiwan, focados na resistência a doenças críticas.

A escala operacional também tenta ser sustentada por duas frentes de automação e ciência:

  • Controle de qualidade: Implementação de biossensores nos portos para detecção de esporos fúngicos antes do embarque e uso de braços robóticos com corte por jato d'água.
  • Melhoramento genético: Projetos de edição genética e mutagênese radiológica, sob a égide da AIEA, para aumentar a durabilidade (estocabilidade) do fruto sem a inserção de genes exógenos.

Embora existam novos híbridos e sensores, a capacidade real de exportação do Equador permanece condicionada à superação do gargalo térmico e à eficácia do novo sistema de drenagem nas plantações.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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