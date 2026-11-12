An-12 opera em pistas destruídas onde cargueiros modernos falham

O aumento da demanda por voos humanitários deve acelerar até o final de 2026, impulsionado pelo pico do fenômeno climático El Niño. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o aquecimento anômalo das águas do Pacífico gerará condições climáticas extremas que persistirão em 2027, o que pode levar 49 milhões de pessoas à insegurança alimentar severa, conforme estimativas do Programa Mundial de Alimentos (WFP) da ONU.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Ан-12, военно-транспортный самолет

O gargalo da infraestrutura e a autonomia do An-12

Em cenários de desastres naturais, o principal gargalo logístico é a destruição de terminais e a indisponibilidade de maquinário de solo. Nesse contexto, a aeronave Antonov An-12 torna-se um ativo crítico devido à sua capacidade de operar com infraestrutura mínima. Diferente de cargueiros modernos que dependem de equipamentos de terra especializados, o An-12 possui sistema de carga traseira e equipamento de içamento próprio, eliminando a dependência de carregadores externos em aeroportos danificados.

A empresa Chapman Freeborn destaca que essa autonomia é decisiva em portos aéreos onde a logística de solo está comprometida. A eficácia operacional do modelo foi comprovada em outubro de 2025, durante a entrega de pessoal e equipamentos de comunicação na Jamaica, após a passagem do furacão Melissa. De acordo com o especialista em aviação civil Anatoly Zhurin, a concepção do An-12 permite a operação em pistas não preparadas, onde aeronaves modernas tornam-se inúteis sem suporte externo.

Capacidade de frota e restrições operacionais

O transporte turbopropulsor de quatro motores AI-20 possui capacidade de carga de até 20 toneladas, embora operadores comerciais, como a Cavok Air, trabalhem com uma carga útil de 16 toneladas. A aeronave opera com velocidade de cruzeiro de 570 km/h e alcance de até 5.000 km.

Atualmente, a frota disponível em condições de aeronavegabilidade é de aproximadamente 50 unidades. A maior parte está concentrada na aviação militar e governamental da Rússia, com cerca de 10 aeronaves operando no setor comercial. O suporte técnico, manutenção e modernização são providos pela empresa Antonov.

Contudo, a capacidade utilizável da frota enfrenta um declínio gradual. Os principais limitadores são o desgaste natural da célula (estresse do material) e a complexidade na cadeia de suprimentos de peças de reposição. A extensão da vida útil de cada aeronave agora depende de avaliações técnicas individuais, reduzindo a previsibilidade da disponibilidade total da frota para futuras missões humanitárias.