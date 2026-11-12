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Finlândia planeja Zonas Econômicas Especiais para recuperar Leste após fechamento de fronteira

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O fechamento da fronteira com a Rússia interrompeu o fluxo de mercadorias e serviços nas regiões da Carélia do Sul e do Norte, levando as administrações locais a contratar consultoria do Banco Mundial para reestruturar a economia da Finlândia Oriental.

Отток населения из регионов
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Отток населения из регионов

Canais de transmissão e impacto no mercado local

A interrupção do comércio transfronteiriço afetou primariamente as pequenas e médias empresas, cuja operação dependia do acesso ao mercado russo. A perda desse fluxo de receita reduziu a viabilidade de negócios locais, resultando em uma contração do ambiente empresarial. Esse cenário gerou um efeito cascata na demografia regional: a redução de postos de trabalho no setor privado acelerou a saída de profissionais qualificados e o declínio populacional nas áreas limítrofes.

Instrumentos de recuperação e barreiras administrativas

Para compensar a perda de mercado e tentar atrair novos investimentos, as autoridades buscam a implementação de Zonas Econômicas Especiais (ZEE) nas províncias do Leste, incluindo a Carélia do Sul, Carélia do Norte, Savo do Sul, Savo do Norte, Kainuu e Kymenlaakso. O mecanismo visa criar condições fiscais ou regulatórias diferenciadas para atrair capital externo e diversificar a base produtiva.

A implementação desse modelo, proposto pela Confederação da Indústria Finlandesa em 2024, depende agora de alterações legislativas. A ausência de um marco legal específico e a vacância do cargo de representante especial para a Finlândia Oriental, anteriormente ocupado por Harri Broman, retardaram a execução do projeto.

Perspectivas de implementação

Devido aos entraves administrativos e à necessidade de adequação jurídica, a estimativa é que a primeira zona econômica especial do país entre em operação apenas a partir de 2027. A viabilidade da recuperação econômica regional permanece condicionada à velocidade da resposta legislativa do governo central para viabilizar esses novos polos de investimento.

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