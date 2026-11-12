Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis

Proprietários de imóveis residenciais e comerciais no Cazaquistão agora podem ter que abrir suas portas para fiscais e empresas de coleta de lixo. Uma nova norma do Ministério da Ecologia autoriza que funcionários de akimats (administrações locais) e prestadores de serviço de limpeza realizem medições físicas do volume de resíduos produzidos diretamente dentro das unidades habitacionais e espaços não residenciais.

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A dinâmica da fiscalização e o acesso ao imóvel

Na prática, a medição ocorre por meio do uso de balanças e réguas graduadas para calcular a quantidade de lixo gerada por unidade. Esse procedimento deve ser repetido, no mínimo, a cada três anos. O regulamento obriga tanto pessoas físicas quanto jurídicas a garantir a entrada dos representantes dos órgãos executivos locais e das empresas de coleta nos objetos selecionados para a medição, embora o texto não detalhe quais critérios são usados para escolher quem será fiscalizado.

Categorização e separação do lixo

O sistema de cálculo de normas agora distingue entre fundos habitacionais e salas comerciais, dividindo os resíduos em três fluxos que devem ser coletados separadamente para posterior encaminhamento a empresas de recuperação:

Fração seca: papel, papelão, metal, plástico e vidro.

papel, papelão, metal, plástico e vidro. Fração úmida: orgânicos, restos de comida e componentes similares.

orgânicos, restos de comida e componentes similares. Componentes perigosos: resíduos médicos, itens com mercúrio, baterias, acumuladores e equipamentos eletrônicos.

Abrangência e definições técnicas

A regra define resíduos comunais como aqueles provenientes de domicílios ou fontes similares, sejam eles misturados ou segregados. Estão fora desta classificação os detritos de construção civil, resíduos industriais, agrícolas, lodos de esgoto e maquinário descartado. Além disso, o texto formaliza o conceito de "acumulação", que é o armazenamento temporário do lixo em locais designados por até seis meses.

A medida passa a vigorar dez dias após sua publicação oficial. Em paralelo à mudança nas normas de medição, a estatal "Zhasyl Damu" destinou 122,6 bilhões de tenge, oriundos de taxas de reciclagem, para a execução de 34 projetos que incluem a compra de veículos especializados e a construção de complexos de triagem e fábricas de processamento.