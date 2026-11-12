Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis

Mundo

Proprietários de imóveis residenciais e comerciais no Cazaquistão agora podem ter que abrir suas portas para fiscais e empresas de coleta de lixo. Uma nova norma do Ministério da Ecologia autoriza que funcionários de akimats (administrações locais) e prestadores de serviço de limpeza realizem medições físicas do volume de resíduos produzidos diretamente dentro das unidades habitacionais e espaços não residenciais.

беспорядок
Photo: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
беспорядок

A dinâmica da fiscalização e o acesso ao imóvel

Na prática, a medição ocorre por meio do uso de balanças e réguas graduadas para calcular a quantidade de lixo gerada por unidade. Esse procedimento deve ser repetido, no mínimo, a cada três anos. O regulamento obriga tanto pessoas físicas quanto jurídicas a garantir a entrada dos representantes dos órgãos executivos locais e das empresas de coleta nos objetos selecionados para a medição, embora o texto não detalhe quais critérios são usados para escolher quem será fiscalizado.

Categorização e separação do lixo

O sistema de cálculo de normas agora distingue entre fundos habitacionais e salas comerciais, dividindo os resíduos em três fluxos que devem ser coletados separadamente para posterior encaminhamento a empresas de recuperação:

  • Fração seca: papel, papelão, metal, plástico e vidro.
  • Fração úmida: orgânicos, restos de comida e componentes similares.
  • Componentes perigosos: resíduos médicos, itens com mercúrio, baterias, acumuladores e equipamentos eletrônicos.

Abrangência e definições técnicas

A regra define resíduos comunais como aqueles provenientes de domicílios ou fontes similares, sejam eles misturados ou segregados. Estão fora desta classificação os detritos de construção civil, resíduos industriais, agrícolas, lodos de esgoto e maquinário descartado. Além disso, o texto formaliza o conceito de "acumulação", que é o armazenamento temporário do lixo em locais designados por até seis meses.

A medida passa a vigorar dez dias após sua publicação oficial. Em paralelo à mudança nas normas de medição, a estatal "Zhasyl Damu" destinou 122,6 bilhões de tenge, oriundos de taxas de reciclagem, para a execução de 34 projetos que incluem a compra de veículos especializados e a construção de complexos de triagem e fábricas de processamento.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jardinagem
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Animais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
últimos materiais
Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881
Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis
Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
Médicos aderem a greve geral a 20 de novembro contra proposta de Orçamento do Estado
Subaru triplica lucro com menos recalls, enquanto Honda e Lucid enfrentam crises de custo e entrega
TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30
O triplex nunca foi de Lula: a anulação do STF reescreveu a história da construtora
Por que o mofo devora certas cores em ícones antigos e ignora outras?
Polícia Civil deflagra Operação Barra Velha para desarticular grupo que expulsou moradores em Trancoso
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.