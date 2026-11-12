Navio chileno Danstar retoma transporte de cargas para as Malvinas

O navio chileno Danstar, da companhia Easter Island, retomará as operações de transporte comercial de cargas entre Punta Arenas e o arquipélago das Malvinas (Falklands), após um intervalo de aproximadamente 15 anos. A operação é viabilizada por um acordo entre a empresa de navegação e a Corporação de Desenvolvimento das Ilhas (FIDC).

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Posição jurídica e conflito de jurisdição

O governo do Chile, por meio do ministro das Relações Exteriores, Francisco Pérez-MacKenna, estabeleceu que não solicitará autorização da Argentina para a operação da linha marítima. A posição chilena baseia-se no princípio do "passagem inocente" (free passage) previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que desobriga a obtenção de permissões prévias para o trânsito por águas jurisdicionais de terceiros.

Esta postura contrasta com a exigência anterior das autoridades argentinas, que sustentam a aplicação de normas nacionais requerendo notificação ou autorização prévia para embarcações destinadas ao arquipélago que atravessem águas argentinas.

Impacto logístico e operacional

A implementação da rota visa reduzir a dependência de cadeias logísticas extensas. Atualmente, o arquipélago opera com suprimentos regulares via Montevidéu, enquanto as entregas provenientes do Reino Unido podem levar até três meses.

A nova linha direta do Chile transportará alimentos, bebidas, materiais de construção, equipamentos e peças de reposição. Segundo Louise Ellis, vice-diretora executiva da FIDC, a mudança reduz o intervalo de entrega e altera a previsibilidade do acesso a bens no mercado local.