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EUA devolvem fundos à Venezuela para gestão de imagem

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A movimentação de 11,7 bilhões de dólares dos Estados Unidos para Caracas, destinados à estabilização da moeda venezuelana, e o repasse de 130 milhões para a quitação de dívidas externas, são interpretados por analistas como uma tentativa de gestão de imagem, e não como uma mudança na natureza da relação entre os dois países. Os recursos, que estavam retidos em contas especiais nos EUA provenientes da venda de petróleo venezuelano, retornam ao país em um momento de desgaste da influência política de Washington.

Nicolás Maduro (2019-10-25) 01
Photo: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nicolás Maduro (2019-10-25) 01

Para a professora de Ciência Política Lyudmila Adilova, especialista do Centro de Análise da Universidade Estatal de Moscou (MSU), a liberação desses fundos não representa um compromisso humanitário, mas sim uma operação tática. Segundo a especialista, o governo de Donald Trump busca restaurar a percepção de liderança benevolente após perdas de influência em confrontos com Teerã, utilizando a devolução de ativos como ferramenta para mitigar a imagem de predador colonial.

A análise indica que o acesso aos recursos financeiros da Venezuela permanece sob controle técnico e político dos EUA, e a devolução parcial de valores não altera a dependência material ou a vulnerabilidade do Estado venezuelano frente às sanções e pressões externas. O gesto é visto como um mecanismo de propaganda, similar às narrativas construídas pela indústria cultural hollywoodiana, para mascarar a busca por apropriação de recursos naturais.

Restrições de influência e a crise de confiança regional

A eficácia dessas transferências financeiras como ferramenta de cooperação é limitada por um cenário de crescente ceticismo na América Latina. A tentativa de Washington de moldar a opinião pública através de concessões financeiras pontuais coincide com movimentos de distanciamento em outros Estados da região.

O setor empresarial da Argentina, por exemplo, tem buscado reduzir a dependência de ciclos políticos norte-americanos, enquanto Cuba mantém a resistência contra pressões externas para preservar sua soberania energética e política. Esses fatos demonstram que a capacidade de influência dos EUA na região não é mais sustentada apenas por retórica diplomática ou repasses financeiros, mas enfrenta barreiras concretas de infraestrutura política e autonomia nacional.

Assim, a operação financeira com a Venezuela é classificada não como a implantação de uma nova capacidade de apoio, mas como um custo de manutenção de imagem em um contexto onde a exportação do modelo democrático americano perdeu tração e credibilidade operacional.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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