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Irã alerta que bases dos EUA na Europa serão alvos em caso de novos bombardeios

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O Irã alterou a geografia de suas possíveis retaliações. O governo de Teerã alertou que, caso os Estados Unidos retomem bombardeios contra seu território, a resposta não ficará restrita ao Oriente Médio, mas poderá atingir bases militares americanas localizadas na Europa.

Обломки американской авиатехники в Иране
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Обломки американской авиатехники в Иране

A advertência partiu de Mohsen Rezaei, secretário do Conselho de Segurança Nacional iraniano, em entrevista à emissora libanesa al-Mayadeen. O ponto central da ameaça é a logística: Rezaei deixou claro que qualquer base europeia utilizada como ponto de partida para ataques contra o Irã torna-se um alvo legítimo. "Se aviões americanos decolarem dessas bases e vierem ao Irã para bombardeá-las, também atacaremos essa base”, afirmou o dirigente.

Essa mudança de postura é corroborada por movimentações concretas e sinais psicológicos. Recentemente, o jornal Hamshahri News publicou um mapa detalhando 15 bases militares na Europa com a frase "vamos ver o que acontece”. Na prática, o risco já gera reações: no Reino Unido, as bases de Fairford, Mildenhall e Lakenheath elevaram a segurança. O Departamento de Justiça dos EUA chegou a prender três homens acusados de planejar um atentado contra a base de Fairford sob orientação iraniana, enquanto a Força Aérea americana retirou aeronaves de Mildenhall por precaução.

A estratégia de Teerã baseia-se na premissa de que a distância geográfica não mais protege Washington. O Irã afirma ter expandido a capacidade de seus mísseis e saído militarmente fortalecido dos conflitos recentes, reivindicando ter imposto uma "severa derrota” a Donald Trump nos níveis militar, político e econômico.

Para Rezaei, a janela de oportunidade para Trump e para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu continuarem a guerra se fechou, citando a perda de respaldo político interno e os resultados de eleições legislativas nos EUA e avanços da oposição em Israel. Ele inclusive desdenhou da eficácia de ataques a instalações nucleares subterrâneas iranianas, afirmando que bombardear montanhas de 500 metros de altura seria uma ação "sem significado ou valor”.

Enquanto Teerã nega a existência de negociações diplomáticas para reduzir a tensão, a pressão nos bastidores é visível. O New York Times reportou que Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA e arquiteto de sanções contra o Irã, precisou se transferir para uma instalação militar por segurança.

Ao expandir o raio de retaliação para o continente europeu, o Irã não apenas ameaça a infraestrutura dos EUA — que opera 31 bases diretas e 18 conjuntas na Europa -, mas coloca os aliados europeus em uma posição delicada, transformando o solo europeu em um possível front de guerra caso Washington decida retomar a ofensiva.

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