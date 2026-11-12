Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881

O resultado das eleições para o Senado nos Estados Unidos trouxe um marco histórico para o Mississippi: Scott Colom, candidato do Partido Democrata, venceu a disputa e se torna o primeiro senador negro do estado desde 1881. A vitória encerra um hiato de 145 anos e rompe com a hegemonia conservadora em uma região historicamente marcada por tensões profundas sobre direitos civis.

Photo: Instagram (запрещён в РФ) by Скот Колом is licensed under https://www.instagram.com/scott_colom/p/DfoMqCQld5e/ Скотт Колом - первый губернатор-афроамериканец Миссисипи

A vitória de Colom foi confirmada pela agência Associated Press (AP) nesta quarta-feira (11), após oito dias de incerteza e apuração minuciosa de votos provisórios. O democrata superou a republicana Cindy Hyde-Smith, que buscava a reeleição, por uma margem estreita de 4.669 votos. Os números finais apontam que Colom obteve 49,2% dos votos contra 48,7% de Hyde-Smith, com cerca de 99% das cédulas contabilizadas.

O impacto simbólico da eleição é imenso. O último senador negro a representar o Mississippi foi Blanche K. Bruce, que exerceu o mandato entre 1875 e 1881, durante o período da Reconstrução pós-Guerra Civil. Colom, de 43 anos e ex-promotor distrital, diferencia-se por ser o primeiro a alcançar a cadeira por meio do voto popular direto no estado.

A campanha de Colom soube transformar a economia doméstica em arma política. O ponto de virada ocorreu com a viralização de um vídeo que ironizava a sugestão de Cindy Hyde-Smith para que consumidores buscassem "outras proteínas" diante da alta nos preços da carne bovina. A peça publicitária, na qual um eleitor afirma que prefere "escolher outro senador" a mudar sua dieta, conectou a frustração do eleitor com o custo de vida à necessidade de mudança na representação política.

O desfecho também expõe a precipitação da candidata republicana. Na noite da eleição, 3 de novembro, Hyde-Smith declarou vitória prematuramente, chegando a provocar o adversário ao lembrar que havia impedido a nomeação de Colom para um cargo de juiz federal durante a gestão de Joe Biden. O resultado final, no entanto, provou o contrário.

Do ponto de vista estratégico, a conquista no Mississippi amplia a vantagem dos Democratas no Congresso. A legenda agora detém 55 dos 100 assentos no Senado, consolidando o controle de ambas as Casas do Legislativo a partir de janeiro de 2027. Esse novo cenário impõe um limite institucional severo ao governo de Donald Trump, que terá de negociar suas pautas com maiorias oposicionistas em ambas as câmaras.

As autoridades locais do Mississippi devem certificar os resultados até sexta-feira (13). Embora a lei estadual não preveja recontagem automática, a vitória de Colom já é vista como um divisor de águas, encerrando mais de quatro décadas de seca democrata no Senado do estado.