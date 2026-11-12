Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Apoio de 7.500 meticais abrange agregados em Gaza e outras províncias, exceto Niassa
Salmão sumiu, predadores dispersaram: o que aconteceu no lago Flathead?
Lobio georgiano: o equilíbrio entre feijão vermelho, nozes e a textura cremosa preservada
Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis
Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
Médicos aderem a greve geral a 20 de novembro contra proposta de Orçamento do Estado
Subaru triplica lucro com menos recalls, enquanto Honda e Lucid enfrentam crises de custo e entrega
TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30

Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881

Mundo

O resultado das eleições para o Senado nos Estados Unidos trouxe um marco histórico para o Mississippi: Scott Colom, candidato do Partido Democrata, venceu a disputa e se torna o primeiro senador negro do estado desde 1881. A vitória encerra um hiato de 145 anos e rompe com a hegemonia conservadora em uma região historicamente marcada por tensões profundas sobre direitos civis.

Скотт Колом - первый губернатор-афроамериканец Миссисипи
Photo: Instagram (запрещён в РФ) by Скот Колом is licensed under https://www.instagram.com/scott_colom/p/DfoMqCQld5e/
Скотт Колом - первый губернатор-афроамериканец Миссисипи

A vitória de Colom foi confirmada pela agência Associated Press (AP) nesta quarta-feira (11), após oito dias de incerteza e apuração minuciosa de votos provisórios. O democrata superou a republicana Cindy Hyde-Smith, que buscava a reeleição, por uma margem estreita de 4.669 votos. Os números finais apontam que Colom obteve 49,2% dos votos contra 48,7% de Hyde-Smith, com cerca de 99% das cédulas contabilizadas.

O impacto simbólico da eleição é imenso. O último senador negro a representar o Mississippi foi Blanche K. Bruce, que exerceu o mandato entre 1875 e 1881, durante o período da Reconstrução pós-Guerra Civil. Colom, de 43 anos e ex-promotor distrital, diferencia-se por ser o primeiro a alcançar a cadeira por meio do voto popular direto no estado.

A campanha de Colom soube transformar a economia doméstica em arma política. O ponto de virada ocorreu com a viralização de um vídeo que ironizava a sugestão de Cindy Hyde-Smith para que consumidores buscassem "outras proteínas" diante da alta nos preços da carne bovina. A peça publicitária, na qual um eleitor afirma que prefere "escolher outro senador" a mudar sua dieta, conectou a frustração do eleitor com o custo de vida à necessidade de mudança na representação política.

O desfecho também expõe a precipitação da candidata republicana. Na noite da eleição, 3 de novembro, Hyde-Smith declarou vitória prematuramente, chegando a provocar o adversário ao lembrar que havia impedido a nomeação de Colom para um cargo de juiz federal durante a gestão de Joe Biden. O resultado final, no entanto, provou o contrário.

Do ponto de vista estratégico, a conquista no Mississippi amplia a vantagem dos Democratas no Congresso. A legenda agora detém 55 dos 100 assentos no Senado, consolidando o controle de ambas as Casas do Legislativo a partir de janeiro de 2027. Esse novo cenário impõe um limite institucional severo ao governo de Donald Trump, que terá de negociar suas pautas com maiorias oposicionistas em ambas as câmaras.

As autoridades locais do Mississippi devem certificar os resultados até sexta-feira (13). Embora a lei estadual não preveja recontagem automática, a vitória de Colom já é vista como um divisor de águas, encerrando mais de quatro décadas de seca democrata no Senado do estado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jardinagem
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Animais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
últimos materiais
Scott Colom é o primeiro senador negro do Mississippi desde 1881
Nova norma no Cazaquistão autoriza fiscalização de volume de lixo dentro de imóveis
Bashkortostão transforma áreas degradadas em bairros completos com KRT, validado no BRICS
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
Médicos aderem a greve geral a 20 de novembro contra proposta de Orçamento do Estado
Subaru triplica lucro com menos recalls, enquanto Honda e Lucid enfrentam crises de custo e entrega
TCU obriga governo a detalhar gastos com iate para Lula na COP-30
O triplex nunca foi de Lula: a anulação do STF reescreveu a história da construtora
Por que o mofo devora certas cores em ícones antigos e ignora outras?
Polícia Civil deflagra Operação Barra Velha para desarticular grupo que expulsou moradores em Trancoso
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.