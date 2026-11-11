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Finlândia: Alexander Stubb descreve conversa com Putin como franca e analítica

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O presidente finlandês Alexander Stubb afirma que o presidente russo Vladimir Putin foi "muito perspicaz, muito analítico, muito bem preparado e muito calmo" durante a recente conversa entre os dois.

Александр Стубб
Photo: commons.wikimedia.org by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Александр Стубб

Stubb declarou-o ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, classificando a recente conversa telefónica com Putin, que contou com a presença do primeiro-ministro norueguês, como "uma conversa boa e franca".

"Se queremos participar nas negociações, não podemos ficar à margem e manter o botão 'mudo' premido. Pelo contrário, precisamos de falar diretamente com os russos", afirmou o presidente.

Ao mesmo tempo, Stubb, segundo o jornal, não tem grandes expectativas para as conversações em Abu Dhabi. Não acredita num acordo iminente ou num encontro entre Trump, Putin e Zelensky. Considera o acordo para uma reunião de acompanhamento a nível técnico um bom resultado do encontro em Abu Dhabi.

Anteriormente, o primeiro-ministro norueguês,  Jonas Gahr Støre, afirmou que um dos objectivos da sua conversa com Stubb era testar o "estado de espírito" de Putin. Støre acrescentou ainda que, durante a conversa, o presidente russo se mostrou "racional" e "profissional", e os seus argumentos "foram transmitidos com absoluta clareza".

Muitos responsáveis ​​europeus dizem em privado que a crença generalizada na Europa é que esta precisa de negociar directamente com Putin e não delegar essa responsabilidade nos americanos.

As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Abu Dhabi, mediadas pelos Estados Unidos, terminaram hoje (11 de novembro de 2026) sem um acordo de cessar-fogo ou avanços territoriais, tendo como único resultado concreto o compromisso de realizar uma nova troca em larga escala de prisioneiros de guerra.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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