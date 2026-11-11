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Após longa trajetória, Votorantim mudou na Argentina: grupo brasileiro encerrou um ciclo industrial

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O Grupo Votorantim, conglomerado com mais de um século de história, concretizou a venda da siderúrgica argentina Acerbrag (Áceros Bragado), especializada em aços longos. A operação, anunciada nesta terça-feira (10), marca a terceira desinvestimento de grande porte realizado pela holding da família Ermírio de Moraes apenas em 2024.

Сталелитейный цех
Photo: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Сталелитейный цех

O ativo foi adquirido pelo grupo mexicano Simec, que já opera no Brasil desde 2012. Embora a Votorantim tenha optado por não revelar o valor da transação, a movimentação consolida a saída definitiva do grupo brasileiro do setor de siderurgia e de mineração de metais não ferrosos.

A estratégia de saída: do aço às commodities

A venda da Acerbrag não é um evento isolado, mas a peça final de um redesenho de portfólio. Este ano, a Votorantim já se desfez de dois outros pilares: em janeiro, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) foi vendida para um consórcio formado pela chinesa Chinalco e pela australiana Rio Tinto; em agosto, o grupo cedeu o controle da Nexa Resources (zinco, cobre e chumbo) para a sueca Boliden, mantendo apenas uma participação residual de 7%.

Este movimento ecoa decisões anteriores: em 2018, a companhia já havia alienado todos os seus ativos siderúrgicos no Brasil para a ArcelorMittal e, posteriormente, encerrado operações na Colômbia com a venda da Acerías Paz del Rio. O objetivo central é claro: reduzir a exposição à volatilidade das commodities e buscar a geração de receita em moedas fortes, como dólar e euro.

Onde o capital está sendo realocado

Enquanto recua na indústria pesada e extrativista, a Votorantim diversificou sua atuação nos últimos cinco anos, migrando para setores de maior valor agregado ou infraestrutura: farmacêutica (Hypera), imobiliário corporativo (Altre), infraestrutura (Motiva) e energia (Auren Energia).

Do ponto de vista financeiro, o grupo apresenta uma posição robusta. Em 2025, a Votorantim registrou receita líquida consolidada de R$ 47,6 bilhões e lucro líquido de R$ 4,8 bilhões, encerrando o período com um caixa de R$ 15 bilhões. Fontes próximas ao grupo indicam que essa liquidez prepara o terreno para uma aquisição estratégica de grande porte em 2027, possivelmente nos Estados Unidos, onde a empresa já possui forte presença no setor de cimento.

Raio-X da Acerbrag e a expansão da Simec

A Acerbrag, com planta industrial em Bragado (província de Buenos Aires), opera com uma capacidade de produção de 400 mil toneladas por ano. Em 2025, a unidade gerou uma receita líquida de US$ 265 milhões (aprox. R$ 1,3 bilhão), focando nos mercados de construção, agronegócio e indústria na Argentina e arredores.

Para a Simec, a compra completa um eixo produtivo vertical nas Américas, conectando operações no Canadá, EUA, México, Brasil e, agora, Argentina. O grupo mexicano, que já investiu US$ 700 milhões na expansão de sua planta em Pindamonhangaba (SP) — onde produz cerca de 1 milhão de toneladas de aço bruto -, utiliza a aquisição da Acerbrag para ampliar sua escala produtiva e ganhar sinergias logísticas na América do Sul.

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Author`s name Petr Ermilin
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