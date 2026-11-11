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Parceria Brasil-Índia para novo veículo de lançamento de 100 kg

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O Brasil está tentando romper a dependência externa para colocar satélites em órbita, mas a estratégia agora passa por um salto tecnológico via cooperação internacional. O objetivo é desenvolver, em parceria com a Índia, um novo veículo de lançamento capaz de transportar cargas úteis de 100 kg ou mais.

Ракета в космосе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракета в космосе

Para dar dimensão ao avanço, esse novo foguete teria uma capacidade pelo menos 2,5 vezes superior à do microfoguete que o Brasil desenvolve atualmente. O foco não é a escala monumental, mas a utilidade prática: o transporte de pequenos satélites de observação da Terra e de comunicação, ferramentas essenciais para a soberania de dados e monitoramento territorial.

A parceria não se resume apenas à estrutura do foguete. Há um componente técnico crucial em jogo: o teste de um sistema de navegação brasileiro. O dispositivo, projetado para calcular a posição, velocidade e orientação do veículo, deve ser integrado a um dos próximos lançamentos do foguete indiano Vikram-1. É, na prática, a validação de tecnologia nacional em um ambiente real de voo antes da implementação no veículo conjunto.

O cronograma é realista, mas a longo prazo. O plano prevê dois anos de desenvolvimento, com a expectativa de que os primeiros lançamentos ocorram apenas no início da década de 2030. O projeto move o Brasil de uma posição de mero usuário de serviços espaciais para a tentativa de dominar a logística do acesso ao espaço.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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