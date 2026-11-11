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Operação Communis Maris envolve 16 países e resulta em 262 detenções no Mediterrâneo

Mundo

Operação "Communis Maris" resulta na detenção de 262 pessoas por tráfico de migrantes e seres humanos

Uma operação de escala internacional coordenada pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), focada no combate ao tráfico de migrantes nas rotas do mar Mediterrâneo e da África Ocidental, culminou na detenção de 262 indivíduos e na abertura de 434 novas investigações, segundo informações divulgadas pela organização.

Высадка темнокожих граждан
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Высадка темнокожих граждан

A iniciativa, denominada "Communis Maris" (Mar Comum), decorreu entre os dias 05 e 08 de Outubro. O objetivo central foi o desmantelamento de redes de crime organizado, a identificação de traficantes, o resgate de pessoas em situação de risco e a responsabilização judicial dos infratores.

Balanço de Detenções e Identificações

No decorrer da operação, as forças policiais identificaram 41 grupos de crime organizado e detetaram 1.715 migrantes em situação irregular, além de 109 potenciais vítimas de tráfico de pessoas. No que diz respeito aos 262 detidos, a distribuição das acusações é a seguinte:

  • 221 pessoas: acusadas de tráfico de migrantes;
  • 16 pessoas: acusadas de tráfico humano;
  • 25 pessoas: implicadas em outros crimes, incluindo a produção e distribuição de documentos falsificados.

Colaboração Internacional e Intervenções

A operação contou com a participação de unidades policiais e de controlo de fronteiras de 16 países, incluindo Portugal, Argélia, Chipre, Espanha, França, Gâmbia, Grécia, Itália, Líbia, Malta, Mauritânia, Marrocos, Senegal, Síria, Tunísia e Turquia. O esforço foi apoiado por entidades como a Europol, Frontex, Afripol, a Organização Internacional para as Migrações e o Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crime.

David Caunter, director de Crime Organizado e Tendências Emergentes do Crime da Interpol, alertou para a perigosidade da rota do Mediterrâneo, classificada como uma das mais mortíferas do mundo. Segundo Caunter, os traficantes exploram populações vulneráveis através de abusos e extorsão, expondo a vida dos migrantes em embarcações sobrelotadas e com precárias condições de navegabilidade.

Ações em Terra e no Mar

As intervenções incluíram a interceptação de várias embarcações, com destaque para o sul de Marrocos, onde foram detidos 70 potenciais migrantes, incluindo 30 menores, que estavam no mar há seis dias. Intervenções semelhantes foram registadas no Senegal e na Mauritânia.

Através de serviços de inteligência e vigilância, foram evitadas partidas de embarcações na Tunísia e no Líbano, resultando no resgate de 34 vítimas. Detenções foram também efetuadas na Argélia (seis suspeitos) e na Síria (sete suspeitos e 22 migrantes irregulares).

Para além das rotas marítimas, foram reforçados os controlos aeroportuários no Chipre, Grécia e Marrocos, visando travar o fluxo de fundos ilícitos e a circulação de documentos fraudulentos. Em França, seis indivíduos foram detidos por suspeita de branqueamento de capitais, facilitação da migração irregular e alojamento de pessoas em condições indignas.

A Interpol revelou ainda que a operação "Communis Maris" expôs inúmeras ligações a contas e grupos em redes sociais utilizados para a promoção de serviços de tráfico humano e migração irregular. As autoridades esperam que as evidências recolhidas e as 434 investigações abertas permitam novas detenções nos próximos meses.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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