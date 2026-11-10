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O custo do pão na Bulgária registrou um aumento recente entre 5% e 6%, impulsionado principalmente pela alta nos preços do combustível diesel, que encarece a logística de distribuição, e pela subida nos insumos básicos, como a farinha, que teve acréscimo de aproximadamente 20 euros por tonelada.

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Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
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Canais de custo e pressão energética

Além do transporte, a produção enfrenta a volatilidade dos preços da energia. O gás natural, insumo crítico para os fornos industriais, apresentou alta superior a 32% desde o início de novembro. Esse movimento, somado ao aumento nas tarifas de eletricidade, impacta diretamente a estrutura de custos das padarias.

O efeito é mais pronunciado no segmento de confeitaria e panificação especializada, onde a combinação de energia cara com a alta de ingredientes como manteiga e queijos eleva o preço final acima do observado no pão branco padrão, que atualmente custa entre 90 e 95 centavos de euro na região de Burgas.

Margens de lucro e adaptação operacional

A incapacidade de absorver esses custos adicionais decorre da baixa rentabilidade do setor. De acordo com Dimitar Lyudiev, presidente da União Regional de Produtores de Pão de Burgas, a margem de lucro operacional gira entre 4% e 6%, limite que impede as empresas de assumirem a inflação dos insumos sem repassá-la ao consumidor.

Como medida de mitigação, parte dos produtores investiu em infraestrutura própria de energia, utilizando painéis fotovoltaicos em suas unidades fabris para reduzir a dependência da rede elétrica e estabilizar os custos fixos.

Fluxo de compensações e planejamento financeiro

O governo búlgaro previu compensações financeiras para as empresas afetadas pelos altos custos de eletricidade. No entanto, o desembolso desses recursos está programado apenas para depois de meados de 2027. Esse intervalo temporal gera um descasamento de caixa, dificultando o pagamento de faturas durante o período invernal, quando o consumo de energia é maior.

A ausência de definições claras sobre as tarifas de energia para consumidores industriais para o ciclo de 2027 também limita a capacidade de planejamento financeiro a longo prazo, mantendo a possibilidade de novos reajustes nos preços do pão caso os custos de transporte e energia continuem em trajetória ascendente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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