Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Distribuição de 15 milhões de livros escolares cumpre 100% da meta anual em Moçambique
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Parlamentares dos EUA usam vida privada de CEO da Nvidia para pedir mais restrições de chips à China
Nem todo brilho entrega o esperado: a manicure de 2027 levará o visual a outro patamar
Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi contestado por três grandes jornais internacionais
Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira
Como a escolha de cor e formato ajusta a percepção visual das mãos maduras
Gestão privada domina 9 das 10 melhores rodovias do Brasil, aponta CNT
Bordas de canteiro: pedra, aço ou madeira alteram a leitura estética do jardim

Filipinas reduzem formulários exigidos de professores da rede pública de 174 para 75

Mundo

Professores de escolas públicas nas Filipinas agora lidam com um volume menor de burocracia: o número de formulários de relatório que precisam preencher caiu de 174 para 75, sendo que apenas cinco exigem atualização regular. A medida visa liberar tempo para a atividade docente, enquanto o governo tenta resolver o déficit de psicólogos escolares com a contratação de 234 assistentes de aconselhamento na província de Pangasinan.

Учительница помогает ученику за школьным обедом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Учительница помогает ученику за школьным обедом

Mudança na progressão de carreira

A estrutura de promoção profissional, que antes levava anos para permitir a transição entre categorias (como de Teacher I para Master Teacher I), foi revisada. Na prática, isso resultou na reclassificação de mais de 82.100 professores e gestores escolares em todo o país, incluindo 10.200 profissionais na região de Pangasinan, alterando a categoria funcional desses servidores.

Equipamento e digitalização

O acesso a ferramentas digitais está ocorrendo via contratos de fornecimento do Departamento de Educação (DepEd). Em Dagupan, dez escolas receberam 209 notebooks para a elaboração de materiais didáticos. O plano nacional prevê a entrega de 231.725 dispositivos, divididos entre modelos com Windows e 172.654 MacBooks Neo — destes, 169.008 são destinados a professores e 3.646 à administração.

O cronograma de entregas se estende até março de 2027, com cada unidade custando aproximadamente 43.000 pesos. Apesar da meta presidencial de equipar todos os professores públicos até 2028, a Aliança de Professores Interessados (ACT) questiona a eficácia da medida, argumentando que o volume de 250 mil unidades é insuficiente para cobrir a demanda total da rede.

Nutrição escolar e elegibilidade

O acesso à alimentação nas escolas está em fase de regulamentação através dos projetos de lei nº 2272 e nº 9466 (National Children's Nutrition Act). O sistema funcionará com critérios diferentes dependendo da idade do aluno:

  • Educação infantil ao 3º ano: Alimentação escolar universal para todos os alunos.
  • 4º ao 6º ano: Assistência direcionada apenas a alunos com diagnóstico de subnutrição.
  • Crianças de 2 a 5 anos: Inclusas no programa de combate ao retardo de crescimento (stunting).

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Cacau resistente: ajuste de gene aumenta defesa contra fungo
Ciência
Cacau resistente: ajuste de gene aumenta defesa contra fungo
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Animais
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Mulher
Como proporção, textura e acessórios definem o vestido preto para a virada de 2027
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Filipinas reduzem formulários exigidos de professores da rede pública de 174 para 75
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Parlamentares dos EUA usam vida privada de CEO da Nvidia para pedir mais restrições de chips à China
Nem todo brilho entrega o esperado: a manicure de 2027 levará o visual a outro patamar
Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi contestado por três grandes jornais internacionais
Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira
Como a escolha de cor e formato ajusta a percepção visual das mãos maduras
Gestão privada domina 9 das 10 melhores rodovias do Brasil, aponta CNT
Bordas de canteiro: pedra, aço ou madeira alteram a leitura estética do jardim
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.