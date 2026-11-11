Filipinas reduzem formulários exigidos de professores da rede pública de 174 para 75

Professores de escolas públicas nas Filipinas agora lidam com um volume menor de burocracia: o número de formulários de relatório que precisam preencher caiu de 174 para 75, sendo que apenas cinco exigem atualização regular. A medida visa liberar tempo para a atividade docente, enquanto o governo tenta resolver o déficit de psicólogos escolares com a contratação de 234 assistentes de aconselhamento na província de Pangasinan.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Учительница помогает ученику за школьным обедом

Mudança na progressão de carreira

A estrutura de promoção profissional, que antes levava anos para permitir a transição entre categorias (como de Teacher I para Master Teacher I), foi revisada. Na prática, isso resultou na reclassificação de mais de 82.100 professores e gestores escolares em todo o país, incluindo 10.200 profissionais na região de Pangasinan, alterando a categoria funcional desses servidores.

Equipamento e digitalização

O acesso a ferramentas digitais está ocorrendo via contratos de fornecimento do Departamento de Educação (DepEd). Em Dagupan, dez escolas receberam 209 notebooks para a elaboração de materiais didáticos. O plano nacional prevê a entrega de 231.725 dispositivos, divididos entre modelos com Windows e 172.654 MacBooks Neo — destes, 169.008 são destinados a professores e 3.646 à administração.

O cronograma de entregas se estende até março de 2027, com cada unidade custando aproximadamente 43.000 pesos. Apesar da meta presidencial de equipar todos os professores públicos até 2028, a Aliança de Professores Interessados (ACT) questiona a eficácia da medida, argumentando que o volume de 250 mil unidades é insuficiente para cobrir a demanda total da rede.

Nutrição escolar e elegibilidade

O acesso à alimentação nas escolas está em fase de regulamentação através dos projetos de lei nº 2272 e nº 9466 (National Children's Nutrition Act). O sistema funcionará com critérios diferentes dependendo da idade do aluno:

Educação infantil ao 3º ano: Alimentação escolar universal para todos os alunos.

Alimentação escolar universal para todos os alunos. 4º ao 6º ano: Assistência direcionada apenas a alunos com diagnóstico de subnutrição.

Assistência direcionada apenas a alunos com diagnóstico de subnutrição. Crianças de 2 a 5 anos: Inclusas no programa de combate ao retardo de crescimento (stunting).