Parlamentares dos EUA usam vida privada de CEO da Nvidia para pedir mais restrições de chips à China

Parlamentares dos Estados Unidos estão transformando a vida privada de Jensen Huang, CEO da Nvidia, em combustível político para apertar o cerco tecnológico contra a China. O movimento, revelado pela agência Reuters e detalhado pelo jornal Global Times, mostra senadores de alas opostas utilizando uma polêmica pessoal do executivo para exigir restrições ainda mais severas à exportação de chips de inteligência artificial (IA) para o território chinês.

Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

O ponto central da manobra é a tentativa de vincular a vida pessoal de Huang a supostas ameaças à segurança nacional. A senadora democrata Elizabeth Warren e o senador republicano Jim Banks emitiram uma declaração conjunta pedindo que o Congresso atue com mais rigor no controle de tecnologias sensíveis. No mesmo sentido, o deputado Bill Foster afirmou que as ferramentas legislativas atuais já são suficientes para bloquear o envio de processadores de alto desempenho a destinos considerados "críticos".

Entretanto, a rapidez com que o caso foi politizado levanta alertas sobre a instrumentalização do conceito de "segurança nacional" para fins de guerra comercial. Especialistas ouvidos pelo Global Times comparam a estratégia a um novo "macartismo", onde a suspeita prevalece sobre a prova.

Chen Hong, diretor do Instituto de Estudos Regionais da Universidade Normal da China Oriental, argumenta que os legisladores estão criando subterfúgios para expandir o cerco tecnológico independentemente do resultado das investigações. Segundo Chen, a tentativa de transformar um assunto de foro íntimo em resolução política visa apenas justificar novas barreiras econômicas.

Complementando essa análise, Shen Yi, professor da Universidade Fudan, destaca o risco de estigmatização. Para ele, a lógica atual trata qualquer pessoa com conexões com a China como um potencial espião, o que cria um ambiente de intimidação para executivos e prejudica parcerias comerciais legítimas. Shen sugere que o recurso à pressão política ocorre justamente quando a competitividade de mercado dos EUA deixa de ser suficiente para superar os rivais chineses.

Do lado chinês, a reação é de rejeição categórica. Em coletiva de imprensa, o porta-voz Guo Jiakun afirmou que as alegações de espionagem são infundadas e servem apenas para difamar a China. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre as pressões exercidas pelos parlamentares.

O desdobramento do caso indica que a polêmica envolvendo a Nvidia pode dar novo fôlego a pautas legislativas que estavam paradas em Washington, aprofundando a instabilidade nas cadeias globais de suprimentos de semicondutores e elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo.