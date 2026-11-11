Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
REN e E-Redes ativam planos de emergência perante tempestades Bruna e Charles
Operação Communis Maris envolve 16 países e resulta em 262 detenções no Mediterrâneo
Distribuição de 15 milhões de livros escolares cumpre 100% da meta anual em Moçambique
Filipinas reduzem formulários exigidos de professores da rede pública de 174 para 75
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Nem todo brilho entrega o esperado: a manicure de 2027 levará o visual a outro patamar
Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi contestado por três grandes jornais internacionais
Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira
Como a escolha de cor e formato ajusta a percepção visual das mãos maduras

Parlamentares dos EUA usam vida privada de CEO da Nvidia para pedir mais restrições de chips à China

Mundo

Parlamentares dos Estados Unidos estão transformando a vida privada de Jensen Huang, CEO da Nvidia, em combustível político para apertar o cerco tecnológico contra a China. O movimento, revelado pela agência Reuters e detalhado pelo jornal Global Times, mostra senadores de alas opostas utilizando uma polêmica pessoal do executivo para exigir restrições ainda mais severas à exportação de chips de inteligência artificial (IA) para o território chinês.

Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA
Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

O ponto central da manobra é a tentativa de vincular a vida pessoal de Huang a supostas ameaças à segurança nacional. A senadora democrata Elizabeth Warren e o senador republicano Jim Banks emitiram uma declaração conjunta pedindo que o Congresso atue com mais rigor no controle de tecnologias sensíveis. No mesmo sentido, o deputado Bill Foster afirmou que as ferramentas legislativas atuais já são suficientes para bloquear o envio de processadores de alto desempenho a destinos considerados "críticos".

Entretanto, a rapidez com que o caso foi politizado levanta alertas sobre a instrumentalização do conceito de "segurança nacional" para fins de guerra comercial. Especialistas ouvidos pelo Global Times comparam a estratégia a um novo "macartismo", onde a suspeita prevalece sobre a prova.

Chen Hong, diretor do Instituto de Estudos Regionais da Universidade Normal da China Oriental, argumenta que os legisladores estão criando subterfúgios para expandir o cerco tecnológico independentemente do resultado das investigações. Segundo Chen, a tentativa de transformar um assunto de foro íntimo em resolução política visa apenas justificar novas barreiras econômicas.

Complementando essa análise, Shen Yi, professor da Universidade Fudan, destaca o risco de estigmatização. Para ele, a lógica atual trata qualquer pessoa com conexões com a China como um potencial espião, o que cria um ambiente de intimidação para executivos e prejudica parcerias comerciais legítimas. Shen sugere que o recurso à pressão política ocorre justamente quando a competitividade de mercado dos EUA deixa de ser suficiente para superar os rivais chineses.

Do lado chinês, a reação é de rejeição categórica. Em coletiva de imprensa, o porta-voz Guo Jiakun afirmou que as alegações de espionagem são infundadas e servem apenas para difamar a China. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre as pressões exercidas pelos parlamentares.

O desdobramento do caso indica que a polêmica envolvendo a Nvidia pode dar novo fôlego a pautas legislativas que estavam paradas em Washington, aprofundando a instabilidade nas cadeias globais de suprimentos de semicondutores e elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
Jardinagem
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul
Ciência
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Filipinas reduzem formulários exigidos de professores da rede pública de 174 para 75
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Parlamentares dos EUA usam vida privada de CEO da Nvidia para pedir mais restrições de chips à China
Nem todo brilho entrega o esperado: a manicure de 2027 levará o visual a outro patamar
Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi contestado por três grandes jornais internacionais
Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira
Como a escolha de cor e formato ajusta a percepção visual das mãos maduras
Gestão privada domina 9 das 10 melhores rodovias do Brasil, aponta CNT
Bordas de canteiro: pedra, aço ou madeira alteram a leitura estética do jardim
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.