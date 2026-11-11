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COP31 começa na Turquia com governança dividida e temas críticos fora da pauta

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A COP31, que se inicia nesta segunda-feira (9) em Antalya, na Turquia, carrega uma contradição central: a urgência de abandonar os combustíveis fósseis sob a liderança de duas potências que dependem economicamente deles. Com a meta do Acordo de Paris já superada, o debate global deixa de ser sobre prevenção para se tornar uma tentativa de mitigar a escala da ultrapassagem térmica do planeta.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O evento apresenta um formato inédito de governança dividida para resolver impasses diplomáticos sobre a sede. A Turquia, representada pelo ministro Murat Kurum, cuida da logística e da Agenda de Ação (compromissos voluntários). Já a Austrália, sob o comando do ministro Chris Bowen, detém a autoridade real sobre as salas de negociação, onde os textos e acordos oficiais são decididos.

Essa configuração gera um ceticismo técnico sobre a eficácia dos resultados finais. A Turquia é fortemente dependente do carvão para sua matriz elétrica, e a Austrália figura como um dos maiores exportadores mundiais desse mineral. O risco é que a transição energética — pilar central da pauta — seja diluída em redações ambíguas nos documentos finais para não ferir os interesses econômicos dos anfitriões.

O que ficou de fora da mesa

Embora a agenda de trabalho tenha sido aprovada rapidamente, a rapidez veio com um custo: a exclusão de temas críticos que podem travar as negociações. Dois pontos fundamentais foram removidos da pauta oficial:

  • Financiamento: A criação de um mecanismo para fiscalizar a transparência e a eficácia do acesso a fundos internacionais para países em desenvolvimento foi empurrada para a COP32 (Etiópia, 2027).
  • Substituição de Fósseis: O "Mapa do Caminho" para a substituição de petróleo, gás e carvão, iniciado na COP30, não entrou na pauta formal.

O Brasil, tentando preencher esse vácuo, apresentou independentemente dois roteiros: um para reverter o desmatamento até 2030 e outro focado em uma transição energética justa, que devem ser debatidos paralelamente às mesas oficiais.

Geopolítica e Ausências

A ausência formal dos Estados Unidos marca a COP31. Após a decisão de Donald Trump de retirar o país do Acordo de Paris e do Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, Washington não participa das discussões oficiais, embora empresas e membros do Congresso compareçam de forma independente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à Turquia nesta terça-feira (10) com uma comitiva enxuta, composta por ministros do Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Minas e Energia, além do presidente do BNDES. O ato simbólico do encontro será a entrega da presidência da conferência, que o Brasil exerceu durante a COP30 em Belém, para as mãos dos novos anfitriões.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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