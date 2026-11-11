Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Polícia Civil investiga divulgação de vídeos de Fernando Henrique Cardoso gravados em sua casa
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Estrutura de waffles de chocolate: equilíbrio de crocância e centro macio via controle de temperatura
Portugal perdeu mais de 750 camas de cuidados continuados nos últimos cinco anos
Presidente da ULS de Aveiro detido por suspeita de corrupção e tráfico de influência
Formigas infectadas por novo fungo seguem vivas e alimentando a colônia
Algarve chegou ao limite: crise nas urgências de Portimão rompe a confiança
A produção rural precisava de outro rumo: Niassa poderá mexer com o futuro de milhares
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul

Marco Rubio condiciona normalidade diplomática entre EUA e Brasil a ações de Brasília

Mundo

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sinalizou a manutenção dos canais de diálogo com o governo brasileiro, mas condicionou a normalidade das relações institucionais a ações concretas de Brasília. A declaração ocorreu durante a cúpula de chanceleres do G7, em Paris, onde o foco deixou de ser a retórica diplomática para centrar-se em entraves burocráticos e comerciais específicos.

2020 Encontro com o Senador Marco Rubio (49639647807)
Photo: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
2020 Encontro com o Senador Marco Rubio (49639647807)

O ponto central de tensão imediata é a nomeação do embaixador norte-americano no Brasil. A Casa Branca indicou Daniel Perez em junho, mas o governo brasileiro ainda não concedeu o agrément (a aprovação formal do diplomata). Na prática, essa omissão criou um vácuo de representação oficial de Washington em Brasília, enquanto o Brasil mantém Maria Luiza Viotti como embaixadora nos EUA.

Rubio foi explícito ao classificar a situação como um desequilíbrio institucional insustentável. "Temos um problema porque eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país", afirmou o secretário, exigindo que a pendência seja resolvida para que a estrutura diplomática bilateral seja reequilibrada.

Este impasse já gera consequências reais: Washington implementou medidas de retaliação, como a revogação do visto de trânsito e entradas múltiplas da embaixadora brasileira, Maria Luiza Viotti. A manutenção do bloqueio ao nome de Daniel Perez, portanto, mantém ativo o mecanismo de retaliação consular.

No campo econômico, o cenário é de atrito persistente. O Brasil continua sujeito a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Embora Rubio tenha ressaltado que não é o negociador direto da pauta comercial, ele vinculou a eficácia da política externa à resolução dessas disputas mercantis, indicando que a diplomacia não avançará isolada dos interesses tarifários.

Apesar das divergências, Rubio confirmou a interlocução com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. O resultado prático desse contato, no entanto, permanece no estágio de reconhecimento de diferenças: há canais abertos, mas a pauta de comércio e a nomeação do embaixador seguem como obstáculos concretos que impedem a plena operacionalização da relação entre os dois governos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Mulher
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
Estudo na costa da Califórnia mostra tubarões e banhistas dividindo praias sem incidentes
Estudo na costa da Califórnia mostra tubarões e banhistas dividindo praias sem incidentes
últimos materiais
Marco Rubio condiciona normalidade diplomática entre EUA e Brasil a ações de Brasília
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Estrutura de waffles de chocolate: equilíbrio de crocância e centro macio via controle de temperatura
Portugal perdeu mais de 750 camas de cuidados continuados nos últimos cinco anos
Presidente da ULS de Aveiro detido por suspeita de corrupção e tráfico de influência
Formigas infectadas por novo fungo seguem vivas e alimentando a colônia
Algarve chegou ao limite: crise nas urgências de Portimão rompe a confiança
A produção rural precisava de outro rumo: Niassa poderá mexer com o futuro de milhares
Estruturas de aço maiores que um Boeing: projeto internacional ergue detector de neutrinos no Dakota do Sul
Cabo Delgado: princesa Sarah Zeid visita distritos afetados para avaliar assistência à saúde materna
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.