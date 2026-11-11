Marco Rubio condiciona normalidade diplomática entre EUA e Brasil a ações de Brasília

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sinalizou a manutenção dos canais de diálogo com o governo brasileiro, mas condicionou a normalidade das relações institucionais a ações concretas de Brasília. A declaração ocorreu durante a cúpula de chanceleres do G7, em Paris, onde o foco deixou de ser a retórica diplomática para centrar-se em entraves burocráticos e comerciais específicos.

Photo: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 2020 Encontro com o Senador Marco Rubio (49639647807)

O ponto central de tensão imediata é a nomeação do embaixador norte-americano no Brasil. A Casa Branca indicou Daniel Perez em junho, mas o governo brasileiro ainda não concedeu o agrément (a aprovação formal do diplomata). Na prática, essa omissão criou um vácuo de representação oficial de Washington em Brasília, enquanto o Brasil mantém Maria Luiza Viotti como embaixadora nos EUA.

Rubio foi explícito ao classificar a situação como um desequilíbrio institucional insustentável. "Temos um problema porque eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país", afirmou o secretário, exigindo que a pendência seja resolvida para que a estrutura diplomática bilateral seja reequilibrada.

Este impasse já gera consequências reais: Washington implementou medidas de retaliação, como a revogação do visto de trânsito e entradas múltiplas da embaixadora brasileira, Maria Luiza Viotti. A manutenção do bloqueio ao nome de Daniel Perez, portanto, mantém ativo o mecanismo de retaliação consular.

No campo econômico, o cenário é de atrito persistente. O Brasil continua sujeito a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Embora Rubio tenha ressaltado que não é o negociador direto da pauta comercial, ele vinculou a eficácia da política externa à resolução dessas disputas mercantis, indicando que a diplomacia não avançará isolada dos interesses tarifários.

Apesar das divergências, Rubio confirmou a interlocução com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. O resultado prático desse contato, no entanto, permanece no estágio de reconhecimento de diferenças: há canais abertos, mas a pauta de comércio e a nomeação do embaixador seguem como obstáculos concretos que impedem a plena operacionalização da relação entre os dois governos.