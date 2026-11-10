Abu Dhabi: Kaja Kallas pede que a Europa ignore preocupações de segurança russas

A primeira ronda de negociações trilaterais entre delegações da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos desde fevereiro de 2026 teve início na capital dos Emirados Árabes Unidos. Neste contexto, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, teceu duras críticas à posição de Moscovo.

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Ela apelou aos Estados europeus para não terem em conta as preocupações de segurança da Rússia quando discutem o processo de paz na Ucrânia. Esta afirmou que a NATO nunca representou uma ameaça para Moscovo e que a UE continuará a apoiar a Ucrânia, independentemente do resultado das conversações de paz.

"Independentemente do desenvolvimento das conversações de paz, a Europa apoiará a Ucrânia. As sanções contra Moscovo continuam em vigor e serão reforçadas. Não devemos ceder às alegações russas sobre ameaças imaginárias à segurança", declarou Kallas.

A chefe da diplomacia europeia realçou que considera a Aliança do Atlântico Norte uma aliança puramente defensiva.

"A NATO é uma aliança defensiva e nunca representou uma ameaça para a Rússia. O respeito pela soberania, integridade territorial e o direito de escolher livremente os aliados são princípios fundamentais, não moeda de troca", acrescentou Kallas.