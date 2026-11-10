Trump indica que paz entre Rússia e Ucrânia exigirá redefinição de fronteiras

Donald Trump sinalizou que a resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia passará, inevitavelmente, por uma redefinição das fronteiras ucranianas. Em entrevista à CBS News neste domingo (8), o presidente dos Estados Unidos afirmou acreditar que a guerra terminará em breve, mas deixou claro que a paz exigirá que Kiev aceite uma "Ucrânia com um pouco de outro formato".

Photo: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский и Дональд Трамп

A declaração antecipa o tom de negociações trilaterais entre Washington, Moscou e Kiev, previstas para ocorrer nos Emirados Árabes Unidos entre terça (10) e quarta-feira (11). A postura de Trump converge com as exigências do Kremlin, que demanda o reconhecimento formal dos territórios controlados pela Rússia desde 2014 — incluindo a Crimeia e as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson. Do outro lado, o governo de Volodymyr Zelensky mantém a resistência pública a qualquer cessão territorial.

Sobre o Oriente Médio, Trump descartou a intenção de ampliar o confronto militar com o Irã, afirmando que "não há razão" para tal escalada. O republicano minimizou a ameaça do programa nuclear iraniano, alegando que o material sensível estaria "enterrado sob milhares de toneladas de rocha" e que o país persa "não tem nada" ativo no momento. Ele também Tranquilizou o mercado ao afirmar que o Estreito de Ormuz permanece aberto, desconsiderando impactos severos nos custos de transporte marítimo.

A estratégia de política externa de Trump reafirmou a lógica da "segurança paga". O presidente reiterou que nações protegidas pelos EUA devem arcar com os custos operacionais dessa defesa, assegurando que tais governos "pagarão de volta todos os custos".

Ao tratar de Israel, Trump atribuiu a sobrevivência do Estado israelense à sua gestão, lembrando a utilização de bombardeiros B-2 em operações passadas do Pentágono para enfatizar a influência decisiva de sua administração na região.