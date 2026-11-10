Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Alemanha no centro: partido de oposição mira encontro com potências excluindo Ucrânia

Mundo

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) propôs a realização de uma cúpula trilateral entre Rússia, Alemanha e Estados Unidos para a primavera de 2027. A iniciativa, detalhada pelo vice-líder da bancada do partido no Bundestag, Marcus Fronmeier, prevê a exclusão da Ucrânia das negociações.

Альтернатива для Германии
Photo: commons.wikimedia.org by Ziko #noAfD van Dijk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Альтернатива для Германии

Posição e Proposta

A AfD busca replicar o formato de negociações anteriormente utilizado entre Rússia e EUA sobre a Ucrânia, transferindo a Alemanha para o centro de um diálogo direto com as duas potências. A proposta visa estabelecer um canal diplomático alternativo à atual política de militarização da região e ao aumento dos gastos de defesa da Alemanha.

Obstáculos e Restrições Políticas

A viabilidade da proposta enfrenta restrições institucionais imediatas, dado que a AfD não detém o poder executivo e não é reconhecida como interlocutora oficial pelo governo federal alemão. O governo da Alemanha e as instâncias da União Europeia possuem a autoridade formal para validar ou bloquear a agenda diplomática do país, mantendo uma posição de oposição rigorosa às teses do partido.

Análise de Impacto

Embora a proposta não tenha sido aceita ou convertida em agenda oficial, ela opera como um instrumento de pressão política interna. O especialista Andrey Koshkin, da Universidade REU Plekhanov, observa que a iniciativa reflete a tentativa da AfD de capitalizar o desgaste social causado pela estagnação econômica e pelo crescimento dos gastos militares na Europa.

Status do Processo

O estágio atual é de declaração de intenção por parte de um ator de oposição. Não há, até o momento, resposta formal dos governos de Rússia ou Estados Unidos, nem compromisso de adesão por parte do governo alemão. A proposta permanece como um projeto político sem caráter vinculante.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Receitas e Culinária
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Quatro perfis comportamentais de gatos identificados por estudo da Universidade de Kyoto
Animais
Quatro perfis comportamentais de gatos identificados por estudo da Universidade de Kyoto
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
Jardinagem
Jardineiros enfrentam lesmas resistentes com metaldeído em aplicações múltiplas
Mais populares
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae

Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.

Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov Trump surpreende aliados: pede mediação iraquiana para retomar contato com Teerã Olesya Kireeva
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Gelo se forma rápido na cozinha: sal caseiro altera o ciclo interno do freezer
Gelo se forma rápido na cozinha: sal caseiro altera o ciclo interno do freezer
últimos materiais
Toalhas de renda viram esferas de Natal: a técnica que garante forma e leveza
Alemanha no centro: partido de oposição mira encontro com potências excluindo Ucrânia
Azu tártaro: guisado de carne com pepinos em conserva e batatas fritas separadas
Limpeza de chaleira: como dissolver incrustações com ácido cítrico sem riscar o metal
Reforma tributária: quem terá que pagar novos impostos sobre aluguéis a partir de 2027
Motores duplos sem drama esportivo: Ora 7 aposta em tração integral eficiente para o cotidiano
Participação de alunos de escolas públicas no Enem 2026 cresce para 65%
Pequeno predador que expulsa ursos: vantagem decisiva na neve da taiga russa
Purê de raiz de aipo oferece textura aveludada sem batata
Ronronar dos gatos: comunicação multifacetada além do contentamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.