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Papa confronta Milei: economia que ignora pobres abre vazio social irreversível

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Em seu primeiro discurso oficial em solo argentino, no Palacio Libertad, em Buenos Aires, o papa Leão XIV estabeleceu um contraste direto com a agenda econômica do governo de Javier Milei. Para o pontífice, a economia não deve ser um fim em si mesma, mas um instrumento a serviço das pessoas — uma fala que soa como um alerta crítico ao modelo de austeridade e cortes profundos implementado pela gestão libertária.

Папа Римский Лев 14
Photo: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Лев 14

O centro do debate, para o Vaticano, não são as métricas macroeconômicas, mas quem consegue, de fato, sobreviver sob elas. Leão XIV focou sua atenção naqueles que ficaram invisíveis nos planos de ajuste: famílias em situação de vulnerabilidade, idosos desamparados e trabalhadores que, mesmo empregados, não conseguem cobrir os custos básicos de vida. O recado é claro: o crescimento econômico é irrelevante se não alcançar as camadas mais pobres da sociedade.

Na prática, o impacto das reformas de Milei tem sido sentido na queda do poder de compra e no desinvestimento em áreas essenciais. O papa destacou que sacrificar o bem-estar coletivo em nome de equilíbrios financeiros restritos gera um vazio social perigoso, especialmente para a juventude. Para o líder católico, a incapacidade de um país em oferecer perspectivas reais de futuro, forçando jovens a emigrar para buscar dignidade profissional, é a prova de um fracasso estrutural.

Para reverter esse cenário, a proposta do pontífice não é genérica, mas passa por investimentos concretos em:

  • Educação e Ciência: Fortalecimento de universidades e institutos de pesquisa para garantir a soberania nacional e a qualificação profissional.
  • Proteção Social: Repúdio aos cortes de assistência destinados a pessoas com deficiência e ao setor de saúde, defendendo que a dignidade humana não pode ser mercantilizada.
  • Ecologia Integral: Uso racional dos recursos naturais da Argentina para que a riqueza da terra se reverta em melhoria do padrão de vida das comunidades locais, e não apenas em lucro externo.

Além da economia, Leão XIV abordou a erosão do tecido democrático. Com a aprovação do governo Milei rondando os 30%, o papa alertou para o perigo da retórica de ataque e da polarização. Ele definiu a autoridade pública como um "ato de serviço", onde a legitimidade do governante deve ser medida pela sua capacidade de ouvir e de buscar consensos, em vez de marginalizar a oposição e a imprensa.

A visita apostólica, a primeira desde 1987, segue agora para as periferias e centros de assistência. A agenda inclui a visita ao Cottolengo Don Orione, em Claypole, instituição que acolhe pessoas com deficiência — o grupo que, na visão do pontífice, mais sofre com a retração dos gastos públicos. Após passagens por Córdoba e Luján, o papa seguirá para o Peru, mantendo a premissa de que qualquer sistema econômico que exclua o ser humano é, por definição, ineficiente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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