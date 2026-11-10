Exportações de café da Colômbia caem 11,7% sob pressão regulatória e logística

As exportações de café da Colômbia registraram queda de 11,7% no ano agrícola atual, com o envio de 11,8 milhões de sacas ao mercado externo, totalizando 4,905 bilhões de dólares em valor FOB. O recuo do setor ocorre em contraste com o crescimento global das exportações colombianas, que subiram 13,3% entre janeiro e setembro de 2026, impulsionadas pelos fluxos de carvão, ouro e petróleo.

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Barreiras regulatórias e acesso ao mercado norte-americano

A concentração de 40% do volume de vendas nos Estados Unidos expõe o setor a mudanças rápidas na política comercial. Desde julho de 2026, a aplicação de uma taxa de 12,5% sobre diversos produtos colombianos — motivada pela ausência de leis contra o trabalho forçado — criou um custo adicional para a operação. Embora a Colômbia tenha emitido o Decreto 1444 em 29 de setembro para sanar a exigência, a remoção do encargo depende agora de decisão administrativa de Washington.

Além das tarifas, o acesso a mercados avançados exige novos investimentos em rastreabilidade. O cumprimento do regulamento da União Europeia contra o desmatamento obriga os exportadores a monitorar a origem de cada saca até a parcela específica de terra, somando-se às exigências de due diligence sobre a cadeia de insumos agroquímicos.

Carga fiscal e fluxo de caixa

A liquidez dos exportadores enfrenta pressão de um projeto de lei no Congresso que prevê a incidência de 19% de IVA sobre o café verde a partir de 2028. O mecanismo do imposto exigiria que as empresas antecipassem o pagamento para posterior solicitação de restituição, o que, segundo a Associação Nacional de Exportadores de Café (Asoexport), resultaria na imobilização de 3,9 trilhões de pesos em capital de giro.

Logística, segurança e oferta de matéria-prima

O escoamento da produção é prejudicado pela expansão de grupos armados, que passaram a controlar 527 municípios em 2026, contra 212 em 2019. Esse cenário de instabilidade nas rotas terrestres gerou perdas estimadas em 19,9 trilhões de pesos devido a bloqueios de estradas.

No lado da produção, o fenômeno climático El Niño compromete a safra futura. Para mitigar a perda de volume, o Ministério da Agricultura implementou subsídios de até 60% para seguros de risco e reestruturação de dívidas, tentando estabilizar a base produtora diante da escassez de matéria-prima.