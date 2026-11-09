Demanda por energia de IA e conflitos globais marcam início da COP31

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), iniciada nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia, não é apenas mais uma rodada de negociações ambientais. O evento ocorre em um cenário de fragmentação global, onde a urgência climática colide frontalmente com crises geopolíticas, guerras e a ascensão voraz da inteligência artificial. Segundo a agência Reuters, representantes de quase 200 países tentarão definir os rumos da transição energética em um mundo que, na prática, parece estar retrocedendo em alguns de seus pilares.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода

O ponto central da estratégia turca para esta edição é a eletrificação da economia. A presidência propõe que, até 2035, mais de um terço da atividade econômica global seja movida a eletricidade — um salto considerável em relação ao quinto atual. O plano foca na substituição massiva de sistemas movidos a combustíveis fósseis nos transportes, no aquecimento e na cozinha. No entanto, a proposta já enfrenta resistências: ambientalistas alertam que a eletrificação, por si só, é uma métrica vazia se a energia que alimenta esses sistemas continuar vindo do carvão ou do gás natural.

A contradição é a marca desta COP31. Enquanto a indústria chinesa torna as tecnologias renováveis cada vez mais baratas e competitivas, a instabilidade militar empurra governos de volta ao petróleo. O conflito entre Estados Unidos e Irã, que já dura nove meses, desestabilizou o Estreito de Ormuz e encareceu os combustíveis, forçando nações a priorizar a segurança energética imediata sobre a sustentabilidade a longo prazo.

Esse cenário de guerra criou um "estímulo perverso" ao uso de fósseis. Sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram a cooperação climática e incentivam a produção de carvão, óleo e gás. Na Ásia, países como Índia, Coreia do Sul e Tailândia seguiram caminho semelhante, recorrendo ao carvão para garantir estabilidade. Para o professor de política ambiental de Harvard, John Holdren, a situação é crítica: a instabilidade geopolítica removeu o "constrangimento" de governos que agora defendem abertamente a manutenção de matrizes poluentes.

Outras duas forças inéditas tensionam a mesa de negociações:

A IA como vilã e aliada: A expansão dos centros de dados para treinar inteligências artificiais disparou a demanda global por eletricidade, ameaçando anular ganhos de emissões. A Turquia tenta propor diretrizes internacionais para que a IA seja sustentável, mas o setor empresarial, representado por John Denton da Câmara de Comércio Internacional, exige sinais claros de políticas públicas em vez de "slogans" ou iniciativas voluntárias.

A expansão dos centros de dados para treinar inteligências artificiais disparou a demanda global por eletricidade, ameaçando anular ganhos de emissões. A Turquia tenta propor diretrizes internacionais para que a IA seja sustentável, mas o setor empresarial, representado por John Denton da Câmara de Comércio Internacional, exige sinais claros de políticas públicas em vez de "slogans" ou iniciativas voluntárias. A sobrevivência existencial: Países insulares do Pacífico, que enfrentam a elevação do nível do mar, pressionam por um cronograma rígido de abandono dos combustíveis fósseis. Do outro lado, potências como a Arábia Saudita argumentam que o petróleo ainda é indispensável, apostando em tecnologias de captura de carbono para mitigar o impacto.

O pano de fundo é alarmante. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente indica que o limite de 1,5 °C de aquecimento (meta do Acordo de Paris) está prestes a ser ultrapassado. O ano de 2026 já foi devastador, com ondas de calor na Europa e uma tragédia no Nepal, onde o colupso de uma geleira deixou mais de 1.450 mortos.

Para o diplomata brasileiro André Corrêa do Lago, a instabilidade geopolítica pode, ironicamente, acelerar a transição, pois prova que a dependência de fontes externas e fósseis é uma vulnerabilidade estratégica. No entanto, com a maior economia do mundo agindo como exceção e as guerras ditando o ritmo do consumo energético, a COP31 enfrenta o desafio de transformar a retórica climática em política real antes que os desastres naturais tornem qualquer acordo irrelevante.