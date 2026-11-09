Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Demanda por energia de IA e conflitos globais marcam início da COP31

Mundo

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), iniciada nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia, não é apenas mais uma rodada de negociações ambientais. O evento ocorre em um cenário de fragmentação global, onde a urgência climática colide frontalmente com crises geopolíticas, guerras e a ascensão voraz da inteligência artificial. Segundo a agência Reuters, representantes de quase 200 países tentarão definir os rumos da transição energética em um mundo que, na prática, parece estar retrocedendo em alguns de seus pilares.

Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода

O ponto central da estratégia turca para esta edição é a eletrificação da economia. A presidência propõe que, até 2035, mais de um terço da atividade econômica global seja movida a eletricidade — um salto considerável em relação ao quinto atual. O plano foca na substituição massiva de sistemas movidos a combustíveis fósseis nos transportes, no aquecimento e na cozinha. No entanto, a proposta já enfrenta resistências: ambientalistas alertam que a eletrificação, por si só, é uma métrica vazia se a energia que alimenta esses sistemas continuar vindo do carvão ou do gás natural.

A contradição é a marca desta COP31. Enquanto a indústria chinesa torna as tecnologias renováveis cada vez mais baratas e competitivas, a instabilidade militar empurra governos de volta ao petróleo. O conflito entre Estados Unidos e Irã, que já dura nove meses, desestabilizou o Estreito de Ormuz e encareceu os combustíveis, forçando nações a priorizar a segurança energética imediata sobre a sustentabilidade a longo prazo.

Esse cenário de guerra criou um "estímulo perverso" ao uso de fósseis. Sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram a cooperação climática e incentivam a produção de carvão, óleo e gás. Na Ásia, países como Índia, Coreia do Sul e Tailândia seguiram caminho semelhante, recorrendo ao carvão para garantir estabilidade. Para o professor de política ambiental de Harvard, John Holdren, a situação é crítica: a instabilidade geopolítica removeu o "constrangimento" de governos que agora defendem abertamente a manutenção de matrizes poluentes.

Outras duas forças inéditas tensionam a mesa de negociações:

  • A IA como vilã e aliada: A expansão dos centros de dados para treinar inteligências artificiais disparou a demanda global por eletricidade, ameaçando anular ganhos de emissões. A Turquia tenta propor diretrizes internacionais para que a IA seja sustentável, mas o setor empresarial, representado por John Denton da Câmara de Comércio Internacional, exige sinais claros de políticas públicas em vez de "slogans" ou iniciativas voluntárias.
  • A sobrevivência existencial: Países insulares do Pacífico, que enfrentam a elevação do nível do mar, pressionam por um cronograma rígido de abandono dos combustíveis fósseis. Do outro lado, potências como a Arábia Saudita argumentam que o petróleo ainda é indispensável, apostando em tecnologias de captura de carbono para mitigar o impacto.

O pano de fundo é alarmante. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente indica que o limite de 1,5 °C de aquecimento (meta do Acordo de Paris) está prestes a ser ultrapassado. O ano de 2026 já foi devastador, com ondas de calor na Europa e uma tragédia no Nepal, onde o colupso de uma geleira deixou mais de 1.450 mortos.

Para o diplomata brasileiro André Corrêa do Lago, a instabilidade geopolítica pode, ironicamente, acelerar a transição, pois prova que a dependência de fontes externas e fósseis é uma vulnerabilidade estratégica. No entanto, com a maior economia do mundo agindo como exceção e as guerras ditando o ritmo do consumo energético, a COP31 enfrenta o desafio de transformar a retórica climática em política real antes que os desastres naturais tornem qualquer acordo irrelevante.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Oito espécies de primatas que exigem cautela extrema por força ou risco biológico
Incidentes
Oito espécies de primatas que exigem cautela extrema por força ou risco biológico
Mais populares
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae

Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.

Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Rússia adota bitola chinesa em Zabaykalsk para destravar fluxo de cargas
Borsch: o controle de pH e temperatura define a preservação da cor rubi da beterraba
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
últimos materiais
Demanda por energia de IA e conflitos globais marcam início da COP31
Maioria de brasileiros nos EUA votou em democratas devido a pautas migratórias e geopolíticas
Por que o volume do casaco de plumas desaparece após a lavagem e como evitá-lo
Irã apresenta infraestrutura operacional de seu programa nuclear civil
Setor de carnes na Espanha atinge limite operacional por falta de mão de obra
Gelo se forma rápido na cozinha: sal caseiro altera o ciclo interno do freezer
Chery apresenta Volt-dragon, sistema de recarga ultrarrápida de 1,44 MW
Nova hierarquia federativa: cooperação policial deixa de ser voluntária
Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa
Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.