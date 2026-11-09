Maioria de brasileiros nos EUA votou em democratas devido a pautas migratórias e geopolíticas

A comunidade brasileira nos Estados Unidos, estimada em 950 mil pessoas, consolidou uma tendência de afastamento do Partido Republicano, manifestando uma rejeição expressiva à gestão de Donald Trump. De acordo com dados do instituto AtlasIntel, a maioria dos brasileiros aptos a votar optou por candidatos democratas nas eleições de meio de mandato (*midterms*), revelando que a pauta migratória e a política externa americana na América Latina foram determinantes para esse movimento.

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O levantamento, que ouviu 878 latinos entre 26 de outubro e 3 de novembro, indica que 51,6% dos eleitores brasileiros escolheram representantes democratas. Mais do que uma preferência partidária, os números mostram um desgaste direto com a imagem do presidente: 51,8% desaprovaram a administração Trump.

O peso da repressão migratória

O principal motor dessa rejeição é a percepção de injustiça nas políticas de fronteira. Para 49,6% dos entrevistados, a abordagem do governo federal foi preconceituosa e injusta com as comunidades latinas. O sentimento de hostilidade é tão acentuado que 51,4% dos brasileiros manifestaram apoio ao fechamento definitivo do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos), o órgão responsável pelas deportações e controle migratório.

Divergência geopolítica na América Latina

Um ponto interessante revelado pela pesquisa é a distância entre a visão dos brasileiros e a de outros imigrantes latinos quanto à interferência dos EUA na região. Enquanto a maioria dos latinos em geral apoiou a prisão de Nicolás Maduro em janeiro, a comunidade brasileira divergiu: 51,6% rejeitaram a operação. Além disso, a pressão geopolítica exercida pelos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela foi um fator decisivo no voto de 46,9% dos eleitores de origem brasileira.

Pragmatismo acima da ideologia

Embora o voto tenha pendido para os democratas, a análise sugere que isso não se deve a uma fidelidade ideológica rígida. Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, explica que o eleitor latino é predominantemente independente e volátil, decidindo seu voto com base em questões práticas e na conjuntura econômica imediata.

Essa visão é reforçada pelo estrategista político Mike Madrid, que aponta que o custo de vida — habitação, alimentação e combustíveis — é a prioridade real das famílias imigrantes. Esse pragmatismo se traduziu em resultados concretos em estados estratégicos, como o Texas e Massachusetts, onde a segunda maior comunidade brasileira nos EUA garantiu a vitória de representantes democratas.