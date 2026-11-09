Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira

O Senado italiano analisa três projetos de lei que visam instituir o chamado "escudo democrático", um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para monitorar a interferência estrangeira e o uso de desinformação em processos eleitorais.

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Diferenças de competência e execução

As propostas divergem fundamentalmente sobre quem detém o poder de execução e a profundidade do controle. O projeto apresentado em abril de 2025 pelos senadores Chiara Calenda e Marco Lombardo (partido Azione) foca na criação de normas de monitoramento para assegurar a liberdade de voto. O texto está atualmente no Comitê de Assuntos Constitucionais para audiências públicas, com a possibilidade de inclusão da ex-presidente da Corte Constitucional, Marta Cartabia, no processo de discussão.

Já a proposta da Forza Italia, subscrita pelas senadoras Stefania Craxi e Daniela Ternullo, altera a alavanca de poder ao sugerir a delegação de competências ao governo. O projeto prevê que o Executivo receba poderes por um ano para emitir atos infralegais, transformando princípios parlamentares em medidas administrativas concretas, como a implementação de filtros e ferramentas de inteligência artificial para identificar campanhas digitais de desinformação.

Uma terceira iniciativa, de autoria da senadora Mariastella Gelmini (grupo Noi Moderati), também integra a pauta de discussões do Senado.

Mecanismo de aprovação e prazos

A estratégia dos proponentes é consolidar as três propostas em um texto único para ampliar a base de apoio e garantir a maioria necessária para a votação final. O cronograma de tramitação está vinculado à análise da lei orçamentária (manovra) no Senado; a definição do "escudo democrático" deve ocorrer durante a fase de conciliação de posições para não conflitar com a prioridade procedimental do orçamento.