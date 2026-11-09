Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira

Mundo

O Senado italiano analisa três projetos de lei que visam instituir o chamado "escudo democrático", um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para monitorar a interferência estrangeira e o uso de desinformação em processos eleitorais.

робот анализирует экран с фейковыми новостями
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
робот анализирует экран с фейковыми новостями

Diferenças de competência e execução

As propostas divergem fundamentalmente sobre quem detém o poder de execução e a profundidade do controle. O projeto apresentado em abril de 2025 pelos senadores Chiara Calenda e Marco Lombardo (partido Azione) foca na criação de normas de monitoramento para assegurar a liberdade de voto. O texto está atualmente no Comitê de Assuntos Constitucionais para audiências públicas, com a possibilidade de inclusão da ex-presidente da Corte Constitucional, Marta Cartabia, no processo de discussão.

Já a proposta da Forza Italia, subscrita pelas senadoras Stefania Craxi e Daniela Ternullo, altera a alavanca de poder ao sugerir a delegação de competências ao governo. O projeto prevê que o Executivo receba poderes por um ano para emitir atos infralegais, transformando princípios parlamentares em medidas administrativas concretas, como a implementação de filtros e ferramentas de inteligência artificial para identificar campanhas digitais de desinformação.

Uma terceira iniciativa, de autoria da senadora Mariastella Gelmini (grupo Noi Moderati), também integra a pauta de discussões do Senado.

Mecanismo de aprovação e prazos

A estratégia dos proponentes é consolidar as três propostas em um texto único para ampliar a base de apoio e garantir a maioria necessária para a votação final. O cronograma de tramitação está vinculado à análise da lei orçamentária (manovra) no Senado; a definição do "escudo democrático" deve ocorrer durante a fase de conciliação de posições para não conflitar com a prioridade procedimental do orçamento.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Curiosidades
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Animais
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
últimos materiais
Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa
Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira
Banco Central do Brasil e BCE avançam na integração técnica entre sistemas de pagamento
Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada
Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane
Conservações comunitárias elevam população de markhors no Tajiquistão
Brasil deve registrar cerca de 866 mil casos de dengue em 2027, apontam projeções
VW substitui 75% da base eletrônica europeia por arquitetura chinesa para cortar custos de P&D
Caos total no porto francês: a crise dos combustíveis forçou medidas extremas da frota pesqueira
Revolta nas salas de aula da Costa Rica: a mudança radical no calendário que ignorou padrões da OCDE
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.