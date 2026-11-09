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Revolta nas salas de aula da Costa Rica: a mudança radical no calendário que ignorou padrões da OCDE

Mundo

A partir de 2027, os alunos da rede pública da Costa Rica terão que se adaptar a um calendário escolar mais curto: o ano letivo, que tradicionalmente contava com 200 dias, será reduzido para 180 dias. Na prática, as crianças entrarão nas salas de aula em 1º de março e encerrarão as atividades em 30 de novembro.

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O novo fluxo de trabalho para professores

A mudança altera a rotina imediata dos docentes, que passarão a iniciar suas atividades antes dos alunos. O corpo docente deve se apresentar no trabalho já em 8 de fevereiro. As duas primeiras semanas serão dedicadas a treinamentos intensivos de qualificação, enquanto a metade final do mês será reservada para o planejamento institucional.

Com a medida, o Ministério da Educação Pública (MEP) rompe com compromissos assumidos pelos países da América Central na década de 1960. A nova carga horária de 180 dias coloca a Costa Rica abaixo da média da OCDE, que estabelece padrões de 186 dias para o ensino fundamental e 183 para o médio.

Gargalos operacionais e a realidade da sala de aula

Embora a regra preveja a qualificação docente como justificativa para a redução de dias, a viabilidade prática do plano esbarra na infraestrutura das escolas. Professores, como Jaime Zamora Rodríguez, de San Mateo de Alajuela, apontam que a eficácia do sistema depende de ferramentas reais em sala de aula, citando a instabilidade da internet e a falta de financiamento constante como barreiras concretas.

O histórico de tentativas anteriores de atualização profissional via cursos on-line falhou justamente pela ausência de conectividade nas unidades escolares e por critérios de seleção de tutores baseados em ligações pessoais, e não em competências técnicas. Sem a correção desses pontos, a janela de treinamento em fevereiro corre o risco de se tornar apenas um cumprimento formal de tabela.

O impacto financeiro e a rede de proteção

A redução do tempo de permanência do aluno na escola ocorre em um cenário de aperto fiscal. Cortes orçamentários já atingiram serviços essenciais, como a alimentação escolar, o transporte e as bolsas de estudo, além de reduzir a verba de centros de desenvolvimento infantil (CEN-CINAI).

Para a ex-ministra da Educação, Sonya Marta Mora Escante, a diminuição dos dias letivos pode funcionar como uma cobertura para a economia de gastos públicos, reduzindo a capacidade da escola de atuar como rede de proteção social para os estudantes. Esse cenário de fragilidade é refletido nos dados do PISA, onde alunos de 15 anos da Costa Rica continuam com desempenho em matemática e leitura abaixo da média da OCDE.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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