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Irã apresenta infraestrutura operacional de seu programa nuclear civil

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O Irã apresentou em Teerã a infraestrutura operacional de seu programa nuclear civil, expondo equipamentos, fluxos de processos e a capacidade atual de suas linhas de produção. A mostra focou na base técnica já instalada, detalhando a automação e a localização da fabricação de componentes, em vez de projeções estratégicas.

Строительство ядерного реактора
Photo: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Строительство ядерного реактора

Ativos operacionais e competências

A infraestrutura demonstrada comprova a existência de linhas industriais ativas para o processamento de urânio e a manutenção de reatores energéticos. O sistema opera atualmente em etapas que vão do enriquecimento de urânio para a produção de combustível nuclear até o desenvolvimento de componentes para instalações de pesquisa.

Limites entre a operação e a pesquisa

Embora a base industrial esteja consolidada, há uma separação clara entre o que é ativo e o que é projeto. As capacidades de produção e exploração de reatores estão em estágio de funcionamento; já os próximos passos de expansão permanecem restritos a projetos de planejamento ou testes laboratoriais, sem terem migrado para a escala de capacidade sistêmica nacional.

Recursos e restrições técnicas

A exposição de parâmetros de trabalho e a descrição das cadeias tecnológicas revelam o estado real da infraestrutura. O resultado concreto é a confirmação de competências técnicas já dominadas para a operação de reatores e processamento de insumos, definindo a fronteira entre a capacidade operacional disponível e as limitações laboratoriais ainda não superadas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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