Desaprovação do presidente José Antonio Casta atinge 68% no Chile

O presidente do Chile, José Antonio Casta, mantém um índice de desaprovação de 68%, segundo dados da pesquisa Plaza Pública Cadem realizada na primeira semana de novembro de 2026. O nível de aprovação do mandatário situa-se em 29%, representando uma variação marginal de 3 pontos percentuais.

Photo: commons.wikimedia.org by User:B1mbo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Flag of the President of Chile

A rejeição ao governo concentra-se em dois eixos: a gestão da segurança pública e a economia. Para 43% dos entrevistados, o fator determinante para a avaliação negativa foi a flexibilização de penas para condenados por crimes sexuais. Já 42% dos respondentes atribuem a desaprovação à queda do crescimento econômico e ao aumento da taxa de desemprego.

Sobre a agenda internacional, a viagem do presidente à Europa registrou a primeira maioria de avaliações negativas entre as seis turnês realizadas por Casta. Dos 86% de respondentes que conhecem a viagem, 52% a avaliam negativamente, contra 40% de avaliações positivas.

Interesses da população e consumo de informação

A pauta econômica e a empregabilidade são os temas de maior interesse para a população, citados por 73% dos entrevistados (alta de 11 pontos). Seguem-se as questões climáticas (66%), segurança e criminalidade (63%) e a agenda internacional (57%).

No acesso à informação, as redes sociais WhatsApp (69%) e Instagram (64%) consolidam-se como as plataformas mais utilizadas. Em contrapartida, a TV aberta registrou queda de 9 pontos, situando-se em 54%, enquanto a TV paga recuou para 50%.

Quanto à confiança nas instituições de mídia, o rádio lidera com 62%, seguido por jornais nacionais e regionais, que subiram para 52%. A confiança na TV aberta caiu para 41%, no Twitter/X para 22% e no TikTok para 18%.

Em termos de veículos específicos, o portal BioBioChile é a fonte de informação mais citada (24%) e a rádio Bío Bío a estação mais referenciada (38%). O programa "La entrevista de Tomás Mosciatti" permanece como a produção política mais consumida, com 26% de preferência.