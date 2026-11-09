Conservações comunitárias elevam população de markhors no Tajiquistão

Moradores das zonas montanhosas do Tajiquistão, que antes dependiam da caça ilegal ao markhor (um tipo de cabra selvagem), agora atuam como fiscais e protetores do animal. A mudança na rotina desses habitantes elevou a população da espécie de 500 para mais de 7 mil indivíduos em três décadas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Горный козёл на скале

O funcionamento das conservações comunitárias

O sistema opera através de "conservações", onde a gestão da fauna é transferida para as comunidades locais. Na prática, ex-caçadores são contratados para realizar patrulhas, monitoramento e contagem dos rebanhos, utilizando o conhecimento técnico de trilhas e comportamentos do animal para evitar a caça clandestina.

O acesso à caça tornou-se rigorosamente controlado: as cotas são limitadas a menos de 1% da população total e a escolha dos animais segue critérios científicos de idade. O fluxo financeiro do sistema é direto: os recursos arrecadados com a caça regulamentada não vão para fundos centrais, mas retornam para as vilas para financiar a manutenção de escolas, postos de saúde e sistemas de abastecimento de água.

Implementação regional e apoio técnico

Na região de Khatlon, especificamente na reserva estatal Dashti Jum, o modelo já resultou em um grupo de mais de 1.000 exemplares. Segundo Khurshed Shamsiddinzoda, chefe da instituição de áreas naturais especialmente protegidas do Comitê de Proteção Ambiental, o resultado depende da integração entre a gestão científica e a participação direta dos moradores.

A partir de 31 de maio de 2025, o país passou a integrar a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o que permite a troca de protocolos técnicos com o Grupo de Especialistas em Caprinos (Caprinae Specialist Group). No plano diplomático, a iniciativa culminou na resolução A/RES/78/278 da Assembleia Geral da ONU, que oficializou o dia 24 de maio como o Dia Mundial do Markhor.