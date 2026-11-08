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Maioria democrata no Congresso bloqueia orçamento de US$ 1,5 trilhão para a Defesa

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A derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos alterou a dinâmica de poder no Congresso, bloqueando a tentativa de Donald Trump de implementar um orçamento de Defesa inédito de US$ 1,5 trilhão. Com a conquista de maiorias em ambas as câmaras, os democratas agora detêm a competência legislativa para barrar o aumento de 44% solicitado pelo Executivo em relação ao ano fiscal anterior.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Na prática, a mudança de controle parlamentar transforma a proposta de orçamento em um impasse processual. Enquanto a Casa Branca buscava a aprovação do pacote, a nova maioria democrata sinaliza que a prioridade agora é o controle rigoroso das contas públicas e a redução dos custos da guerra no Oriente Médio. O deputado Glenn Ivey (Maryland) indicou que a tendência é a adoção de medidas provisórias de curto prazo para evitar a paralisia total, adiando as definições orçamentárias definitivas para quando o novo Congresso assumir plenamente em janeiro.

O impacto imediato reflete-se na reconfiguração da estratégia de segurança nacional. Adam Smith, futuro presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, já estabeleceu a diretriz de que o financiamento para conflitos regionais será cortado e que o teto orçamentário da Defesa deve ser mantido em torno de US$ 1 trilhão, limitando-se à modernização essencial do Pentágono. Isso inviabiliza a estratégia governista que previa a aprovação de US$ 350 bilhões via base republicana.

No plano administrativo, a situação isola o secretário de Defesa, Pete Hegseth. A tentativa de justificar o salto orçamentário com base em sistemas autônomos não encontrou eco no Capitólio, resultando em pressões por sua renúncia e na possibilidade iminente de um processo de impeachment.

O risco de paralisia legislativa é real: os parlamentares devem lidar com a expiração do financiamento provisório em 11 de dezembro, enquanto as leis de política de Defesa e o orçamento para o ano fiscal de 2027 permanecem travados. Esse cenário compromete a viabilidade de projetos bilionários, como o escudo antimísseis Golden Dome e a construção de novos navios de guerra da classe Trump.

A mudança no eixo de poder já gera reflexos financeiros no complexo industrial-militar. Empresas como Lockheed Martin Corp. e Northrop Grumman Corp. registraram queda em suas ações, reagindo à perspectiva de que a nova maioria no Congresso imporá um escrutínio rigoroso sobre os contratos e restringirá os desembolsos federais anteriormente previstos.

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Author`s name Petr Ermilin
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