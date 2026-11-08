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Moradores na Polônia pedem moratório contra datacenters acima de 10 MW

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Moradores de cidades polonesas, organizados em grupos como a Associação de Vizinhos Ativos (SAS) e o movimento "Stop serwerowni Piaseczno", estão tentando barrar a construção de grandes centros de processamento de dados (CPDs) por meio de um pedido formal ao Marechal da Sejm. A meta é a implementação de um moratório que suspenda a análise de pedidos de construção e expansão de datacenters com capacidade computacional superior a 10 MW.

Огромный дата-центр рядом с трансформаторной подстанцией или энергетической инфраструктурой,
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Огромный дата-центр рядом с трансформаторной подстанцией или энергетической инфраструктурой,

O impacto no consumo de água e energia

A resistência local baseia-se na pressão direta que essas instalações exercem sobre os serviços públicos. Os manifestantes apontam que o consumo de água necessário para o resfriamento dos servidores é equivalente ao de bairros residenciais inteiros, competindo com o abastecimento doméstico. No setor elétrico, a demanda é por uma prioridade de distribuição: a energia deve atender às necessidades básicas da população antes de alimentar as fazendas de servidores.

O gargalo técnico dos 10 MW

O limite de 10 MW proposto para o moratório marca a transição para um objeto de porte industrial. Para que um datacenter desse tamanho funcione, a rede local exige modernizações profundas em subestações transformadoras e linhas de cabos, muitas vezes superando a reserva de projeto das redes atuais. Quando esses centros não utilizam torres de resfriamento externas, a dependência de fontes hídricas locais aumenta, pressionando a infraestrutura municipal.

A brecha na regulamentação atual

Atualmente, a legislação polonesa permite a construção desses centros desde que a documentação padrão de licenciamento seja apresentada. Não existe, porém, uma exigência de согласование setorial que avalie o efeito cumulativo de vários datacenters em uma mesma região. A proposta do moratório visa criar uma pausa legislativa para revisar esse processo.

Na prática, isso significa que, mesmo que as empresas já possuam financiamento e projetos aprovados, a entrada em operação pode ser bloqueada por lei. Como a maioria desses projetos ainda está nas fases de planejamento ou obtenção de licenças locais, a pressão dos grupos de vizinhos busca alterar as regras antes que as obras avancem para a etapa de construção massiva.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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