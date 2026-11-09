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Costa Rica torna-se ponto central no trânsito de cocaína, afirma ex-agente da DEA

Mundo

O ex-agente da Drug Enforcement Administration (DEA), Jim Coykendall, afirmou que a Costa Rica tornou-se um ponto central para o trânsito e armazenamento de cocaína. A declaração foi feita no dia 5 de novembro, durante o fórum "Segurança de Mercadorias na Cadeia Logística", realizado no Centro de Convenções de San José, na Costa Rica.

De acordo com a análise de Coykendall sobre o crime organizado na América Latina, houve um deslocamento geográfico nas operações do narcotráfico. O especialista apontou que países como Costa Rica, Equador, Panamá e Chile, anteriormente vistos como periféricos, agora ocupam posições centrais nas estruturas de tráfico transamericano.

Para fundamentar a afirmação, Coykendall citou dados do Observatório de Violência da Costa Rica, vinculado à Gestão para a Promoção da Paz e Convivência Civil. As estatísticas indicam que sete em cada dez homicídios registrados no país possuem vínculo com o narcotráfico.

Diversificação Criminal e Impacto Institucional

O ex-agente relatou que as organizações criminosas diversificaram suas atividades além do tráfico de drogas, envolvendo-se em mineração ilegal de ouro, tráfico de pessoas, contrabando de madeira e crimes cibernéticos. Segundo Coykendall, essa expansão amplia o impacto dessas redes sobre os órgãos eleitorais e o sistema judiciário da região.

Sobre as estratégias de combate ao crime, Coykendall analisou a chamada "modelo Bukele" — política repressiva adotada pelo presidente de El Salvador e implementada em países como Equador e Honduras. O especialista afirmou que, embora essa abordagem reduza a violência visível a curto prazo, as estruturas de gestão, os fluxos financeiros e os mecanismos de corrupção do crime organizado permanecem operacionais.

Recomendações Operacionais

Com base na metodologia de trabalho da DEA, Coykendall defendeu a criação de grupos de trabalho especializados que integrem recursos de polícias estaduais, órgãos locais e agências federais, em vez de ações isoladas de cada departamento.

No caso específico da Costa Rica, o palestrante destacou a existência de conflitos entre os poderes Executivo e Judiciário. Ele argumentou que a superação dessas divergências institucionais, a implementação de troca de bases de dados e o compartilhamento de informações entre agências são condições necessárias para enfrentar a criminalidade transnacional.

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Author`s name Petr Ermilin
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