Front Ampli propõe controle tributário como moeda de troca com Madri

A aliança de esquerda "Front Ampli", liderada por Ada Colau, estabeleceu a alteração da jurisdição tributária como a proposta central de sua campanha para as eleições gerais de 2026 na Catalunha. A posição do grupo é utilizar a arrecadação de impostos sobre altas rendas e propriedades como ferramenta de negociação para alterar o equilíbrio de poder com o governo central da Espanha.
O foco da proposta não reside na retórica de soberania cultural, mas no controle material de fluxos financeiros. O Front Ampli propõe que a Catalunha assuma a definição de alíquotas e a coleta de impostos diretos, buscando reduzir a dependência dos parâmetros fiscais determinados por Madri. A estratégia consiste em transformar a retenção e redistribuição de receitas tributárias em uma condição para a cooperação política com o governo central.
Atualmente, embora as comunidades autônomas espanholas gerenciem parte das competências fiscais, a estrutura fundamental permanece vinculada ao centro. A transição da plataforma política para a prática institucional enfrenta as seguintes restrições:
A eficácia desta posição será testada durante o ciclo eleitoral de 2026. Caso a proposta ganhe tração, a etapa seguinte será a transposição desta pauta para a mesa de negociações orçamentárias entre Barcelona e Madri. O objetivo final é converter a transferência de fundos do centro em um processo de barganha rígida sobre financiamento de infraestrutura e programas sociais, substituindo a transferência automática de recursos por um modelo de negociação baseado em competências econômicas.
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