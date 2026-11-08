Amazônia em risco: um modelo de mineração que ignora a legislação

O fluxo de extração de ouro na Amazônia boliviana, especificamente no assentamento de Mayaya, opera através de um modelo de investimento chinês que fornece a infraestrutura técnica e a gestão logística para a exploração de 20 minas a céu aberto e 12 dragas de sucção. A operação emprega 2.200 trabalhadores, sendo 2.000 bolivianos e 200 chineses, sob a coordenação de investidores da China que definem os pontos de extração e fornecem o maquinário.

Photo: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Mecanismo de propriedade e capital

O canal de entrada da tecnologia é composto por equipamentos importados da China, como o lote de 120 contêineres entregues em 2017 pelo investidor Chang Yuequan, após a proibição da mineração de pequena escala no território chinês. Para contornar a legislação nacional da Bolívia, as jazidas são formalmente registradas em nome de cooperativas bolivianas. Contudo, o controle real — que abrange a escolha dos depósitos, a contratação de mão de obra e a exportação do metal — permanece com os investidores estrangeiros, que retêm entre 75% e 80% dos lucros.

Fluxos de comercialização e canais de exportação

A produção oficial registrada pelo Ministério de Mineração e Metalurgia para 2025 totalizou 28,9 toneladas de ouro puro, avaliadas em US$ 3,1455 bilhões. Desse volume, as cooperativas representam 99% do valor total, com o departamento de La Paz concentrando 72,56% da produção nacional. O fluxo de exportação legal somou 10,44 toneladas (US$ 1,1921 bilhão), com a Índia absorvendo 68,58% e os Emirados Árabes Unidos 22,77% deste montante.

Paralelamente ao canal legal, existe um fluxo de extração não registrado. Estimativas da AJAM indicam que a produção real chega a 100 toneladas anuais, mas apenas 10% passaria pelos canais de venda legais. O restante do metal é transportado via contrabando de La Paz para Dubai, especificamente para o mercado de Murshid Bazaar. A materialidade deste canal foi evidenciada em julho de 2025, com a apreensão de 189,5 kg de ouro em Santa Cruz, avaliados em US$ 25 milhões.

Adaptação operacional e expansão de área

A viabilidade do negócio baseia-se no esgotamento rápido do recurso e na mobilidade do capital. O investidor Chang Yuequan prevê a migração da operação para novas áreas em um prazo de 5 a 6 anos, coincidindo com a depreciação ou inundação das dragas atuais. Para facilitar essa transição e o acesso a novos depósitos, o governo boliviano, sob a presidência de Rodrigo Paz, assinou em maio de 2025 um acordo que reduz barreiras administrativas para a mineração em zonas protegidas e territórios indígenas, expandindo as áreas de prospecção.

O custo ambiental dessa estrutura manifesta-se no aumento de casos de envenenamento por mercúrio nas comunidades locais e na invasão do Parque Nacional Madidi, o que resultou em conflitos diretos, incluindo a queima de equipamentos de mineração por populações residentes ao sul de Mayaya.