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Idosos perdem dignidade diária: países reorganizam fluxos de cuidado para reverter o quadro

Mundo

Para quem tem mais de 65 anos, a diferença entre envelhecer com dignidade ou enfrentar barreiras básicas de saúde depende hoje de como cada país reorganiza seus serviços públicos. Enquanto a população idosa deve ultrapassar 1,5 bilhão de pessoas até 2050, a aplicação prática disso varia entre a implementação de redes de apoio comunitário e a luta por exames preventivos simples.

Группа пожилых людей в помещении
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа пожилых людей в помещении

Modelos de acesso e a rede de cuidados

O funcionamento do sistema de saúde para o idoso muda drasticamente conforme a estrutura do país. No Japão, onde a população é uma das mais idosas do mundo, o acesso não acontece apenas em hospitais, mas por meio de um sistema de cuidado integrado em nível comunitário. Isso significa que a assistência médica, o cuidado de longa duração e o suporte social são fundidos em um único fluxo de atendimento no bairro onde a pessoa vive.

Já na Índia, especificamente no estado de Kerala, a porta de entrada para o idoso foi formalizada via legislação. O foco está em garantir que o cidadão tenha direito a assistência jurídica, inclusão digital e cuidados acessíveis, transformando a proteção ao idoso em uma obrigação legal do estado.

A barreira entre a regra geral e a especialização

Em contrapartida, em países como a Guiana, o idoso ainda entra no sistema de saúde pelas mesmas portas que qualquer outro paciente. Não existem serviços de gerontologia especializados, o que obriga quem tem mais de 65 anos a competir por vagas em atendimentos gerais, dificultando o acesso a cuidados de saúde mental e tratamentos preventivos.

Para mudar essa dinâmica, a discussão atual na Guiana gira em torno de transformar o atendimento reativo — onde se trata a doença após ela surgir — em um modelo proativo, que começaria com a oferta de exames médicos anuais gratuitos para a terceira idade.

Tecnologia e a gestão do dinheiro

A operação do cuidado está migrando para dentro de casa através da telemedicina e do monitoramento remoto. O uso de dispositivos vestíveis permite que a saúde do idoso seja acompanhada sem que ele precise se deslocar até clínicas superlotadas, alterando a rotina de quem depende de transporte e auxílio de terceiros.

No campo financeiro, a sustentabilidade do sistema obriga a revisão de regras previdenciárias. Na Guiana, o esquema NIS (National Insurance Scheme) passa por debates sobre a alteração da idade de aposentadoria, o ajuste nas contribuições obrigatórias e a criação de fundos de previdência privada para evitar o colapso do pagamento de benefícios.

Combate ao isolamento na prática

Para enfrentar a solidão, que impacta a saúde física, Países Baixos e Reino Unido implementaram programas de coabitação intergeracional. Na prática, isso significa conectar estudantes e famílias jovens a idosos, criando redes de apoio mútuo que reduzem a dependência exclusiva de serviços governamentais de assistência social.

Essas ações fazem parte de um movimento global coordenado pela ONU e a OMS, através da Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), que busca padronizar a criação de ambientes urbanos e sociais inclusivos para a população idosa.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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