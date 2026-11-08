Proibição da mineração de ouro na Guiné gera êxodo massivo de garimpeiros para o Mali

A proibição da mineração artesanal de ouro na região de Siguiri, implementada pelo governo da Guiné em 2 novembro, desencadeou um deslocamento massivo de mão de obra informal em direção ao Mali. Segundo o Ministério da Segurança do Mali, mais de 100 mil garimpeiros ilegais chegaram a Bamako, enquanto outros 60 mil permanecem retidos na localidade de Kuremala, alterando a dinâmica demográfica e de segurança na fronteira entre os dois países.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотые самородки в горном ручье

Restrições técnicas e impacto ambiental

A medida guineana foca na interrupção de canais de extração que causam a degradação de solos e a contaminação de bacias hidrográficas. O governo de Conakry proibiu especificamente o uso de dragas, a lavagem de minerais nos leitos e margens de rios — incluindo os rios Níger, Joliba e Tinkisso — além do emprego de explosivos, mercúrio e cianeto. A decisão responde à existência de cavas com até 30 metros de profundidade, que comprometem a integridade dos aquíferos regionais.

Fluxos financeiros e perdas fiscais na Costa do Marfim

Na Costa do Marfim, onde o combate ao setor informal ocorre desde 2021, o impacto econômico é medido pela evasão de receitas e a contaminação de recursos hídricos. Entre 2021 e 2025, foram identificados 4.940 pontos de extração ilegal. O fluxo financeiro desse mercado "cinza" resulta em perdas anuais de 744 bilhões de francos CFA em impostos, enquanto o valor do ouro extraído ilegalmente e não contabilizado atinge 4,6 trilhões de francos CFA.

O custo ambiental na Costa do Marfim reflete o volume de insumos químicos utilizados: estima-se o uso de até 8 toneladas de mercúrio no garimpo artesanal. O Centro de Combate à Poluição (Ciapol) reportou que 80% dos danos em todas as 12 bacias fluviais do país — incluindo os sistemas de Bandama, Comoé, Sassandra e Cavally — são causados por essa atividade.

Interface entre mineração informal e segurança regional

A estrutura da mineração ilegal na África Ocidental serve como canal de financiamento e controle para grupos armados, especialmente no Sahel, onde a informalidade do trabalho atinge 80% da força laboral. A convergência entre a extração de ouro e o tráfico de armas consolida a influência de organizações criminosas em áreas com baixo controle migratório e governança fragilizada.

As consequências sociais nos polos de extração manifestam-se no aumento da violência em conflitos por posse de terra, além da expansão de redes de prostituição e tráfico de entorpecentes. Na Costa do Marfim, a resposta estatal incluiu a liquidação de 8.500 unidades de extração clandestina e o encaminhamento de 4.474 pessoas ao judiciário, sendo que 65% dos detidos são cidadãos estrangeiros.