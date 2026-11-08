Argentina inicia soldagem de gasoduto para exportação de GNL via San Matías

A infraestrutura de exportação de gás natural da Argentina entrou na fase de soldagem dos tubos no trecho "Spread Sur", próximo ao rio Negro. O projeto, operado pela San Matías Pipeline (SMP), visa conectar a bacia de Vaca Muerta (Neuquén) ao porto na baía de San Matías (Rio Negro), criando a via física para a saída de gás natural liquefeito (GNL) do país.

Photo: commons.wikimedia.org by Peter McDermott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Газопровод

O gargalo da soldagem e a capacidade de transporte

A viabilidade do fluxo depende agora de um processo técnico crítico: a execução de 39.334 soldas automáticas em 40.000 seções de tubos de 36 polegadas, totalizando 472 quilômetros de extensão. A velocidade e a qualidade dessa soldagem definem o cronograma de prontidão do coletor principal.

Uma vez operando, o gasoduto terá uma capacidade nominal de transporte de 27 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Este volume representa o limite físico de matéria-prima que poderá ser deslocada dos campos de extração até as unidades de processamento no litoral.

A dependência da infraestrutura marítima para a exportação

O gasoduto, isoladamente, não gera exportação, mas apenas transporta o fluxo. O resultado sistêmico de exportação depende da instalação de duas unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU) da Southern Energy nas águas de Rio Negro: a Hilli Episeyo, prevista para 2027, e a Esperanza, para 2028.

Essas unidades determinam a capacidade real de saída do sistema, com potencial para liquefazer 6 milhões de toneladas de GNL por ano. Até que as FSRUs estejam operacionais e a soldagem do gasoduto concluída, a Argentina não possui a capacidade física de transferir o gás de Vaca Muerta para o mercado externo via San Matías.

Estrutura de capital e execução local

O custo de construção do gasoduto é estimado em US$ 1,3 bilhão. O financiamento foi estruturado via empréstimo sindical de US$ 900 milhões (aproximadamente 70% do CAPEX), com um prazo de 7 anos e carência de 3 anos, liderado por bancos como Citi, J. P. Morgan, Santander e Itaú. O restante é aportado pelos acionistas (PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy e Golar LNG).

No plano operacional imediato, a obra mobilizou 170 funcionários e 98 fornecedores locais na província de Rio Negro, com gastos de 43,79 bilhões de pesos argentinos em serviços de apoio, logística e manutenção de acampamentos. A previsão para a conclusão total da obra linear é meados de 2028.