Sacos de pimenta vermelha são encontrados na costa da Bulgária

Dezenas de sacos contendo pimenta vermelha foram encontrados depositados na areia da praia de Lipite, próxima à cidade de Sinemorets. Diante da situação, a Inspeção Regional do Meio Ambiente e das Águas de Burgas realizou a coleta de amostras da água do mar para analisar possíveis impactos ambientais na linha costeira.

Photo: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Солнечный Берег в Болгарии

O prefeito de Tsarevo, Marin Kirov, informou que a limpeza da área será executada por serviços municipais e pelo Serviço Florestal Estatal. Embora a responsabilidade formal por esse tipo de operação caiba a órgãos estatais, a administração local aguarda a permissão oficial para iniciar a remoção dos resíduos.

Origem dos resíduos

Não há confirmação oficial sobre a procedência da carga. No entanto, as autoridades consideram a possibilidade de que o material esteja relacionado ao naufrágio de um navio porta-contêineres ocorrido em 28 de outubro, nas proximidades de Shabla, após um ataque de drones marítimos.

Desde o incidente, outros objetos provenientes da embarcação foram localizados ao longo da costa devido às correntes marítimas: em 2 novembro, um contêiner foi encontrado na baía de Dinov Gyol, enquanto um contêiner-cisterna vazio foi identificado na área de Korabite, em Sinemorets. Um terceiro contêiner também foi avistado em mar aberto, próximo à mesma cidade.

A operação de resgate dos objetos remanescentes na água enfrenta dificuldades devido ao estado do mar e à baixa profundidade da região costeira. Forças navais foram mobilizadas para avaliar a situação e determinar métodos seguros para a remoção das cargas da aquarela.