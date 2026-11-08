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Mélenchon convoca mobilização contra Marine Le Pen para eleições de 2026

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Jean-Luc Mélenchon não quer que a esquerda francesa aceite a derrota antes mesmo das urnas. Em um comício lotado em Le Bourget, ao norte de Paris, o líder do partido A França Insubmissa (LFI) convocou milhares de militantes a resistirem à possibilidade de uma vitória de Marine Le Pen nas eleições presidenciais de 2026. O tom não foi de mera campanha, mas de convocação para um embate político decisivo contra a extrema-direita.

Основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
Photo: commons.wikimedia.org by Pierre-Selim, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Основатель партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон

Para energizar a multidão — estimada em 20 mil pessoas -, o político de 75 anos buscou inspiração fora da Europa. Mélenchon citou as derrotas de Donald Trump nos Estados Unidos e o revés de Flávio Bolsonaro no Brasil como provas de que a maré conservadora pode ser revertida. O ápice do discurso veio com um grito direto: "Viva Lula! É a nossa vez de mudar a história”, conectando a luta francesa ao contexto global de resistência progressista.

A urgência do discurso de Mélenchon encontra eco nas ruas. A França vive semanas de intensas mobilizações populares, com centenas de milhares de cidadãos protestando por melhorias na educação e maior poder aquisitivo. É nesse cenário de tensão social que o candidato posiciona suas promessas: aumento do salário mínimo e a revogação da reforma das pensões de 2023, que elevou a idade de aposentadoria para 64 anos (ele propõe o retorno aos 62).

Questionado sobre a natureza divisiva de sua retórica, Mélenchon ironizou a ideia de moderação, afirmando que sua proposta é, sim, moderada, mas que ela consiste em "mudar tudo”. O programa do LFI é ambicioso e radical, prevendo desde o planejamento ecológico com a inclusão de uma "regra verde” na Constituição — limitando a extração de recursos à capacidade de regeneração da Terra — até o abandono total da energia nuclear.

No tabuleiro geopolítico, o plano de Mélenchon rompe com a tradição diplomática francesa. Ele defende a saída da França da Otan, justificando que o país, como potência nuclear, não precisaria da aliança. Para preencher esse vácuo, o líder propõe a criação de uma frente global de países não alinhados, buscando articulação direta com governos como os de Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil, e Claudia Sheinbaum, no México.

Atualmente, as pesquisas apontam Marine Le Pen como favorita para o pleito de abril e maio de 2026, que definirá o sucessor de Emmanuel Macron. Para Mélenchon, a vitória não virá de ajustes programáticos, mas de uma mobilização popular capaz de alterar a trajetória política do país.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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