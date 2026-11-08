Milhões em risco na fronteira: Itaipu paraguaia aciona Justiça contra banco

A administração paraguaia da Itaipu Binacional acionou o Ministério Público do Paraguai para tentar recuperar recursos depositados no Ueno Bank. A medida, anunciada via rede social X no último sábado (7), ocorre paralelamente ao acompanhamento dos procedimentos conduzidos pelo Banco Central do Paraguai (BCP). Até o momento, a hidrelétrica não detalhou o cronograma de recuperação nem o montante exato que efetivamente conseguirá reaver.

O volume de capital em risco é de US$ 182 milhões, saldo registrado em 3 de novembro. A composição desse montante revela a exposição cambial da operação: US$ 163,8 milhões estavam em dólares e 115,2 bilhões de guaranis (aproximadamente US$ 18 milhões). Vale notar que a relação financeira entre a Itaipu e o Ueno Bank é recente, tendo se iniciado apenas em janeiro de 2025.

Para dimensionar o impacto, esses US$ 182 milhões representam 7,6% do total de mais de US$ 2,4 bilhões que o Paraguai recebeu em repasses do Brasil no período entre 2024 e 2026. Segundo a binacional, a origem desses fundos inclui recursos da Administração Nacional de Eletricidade (Ande) e transferências internas para o cumprimento de obrigações contratuais e convênios.

A questão financeira está restrita à gestão da margem paraguaia. A administração brasileira da Itaipu foi enfática ao declarar, em nota na sexta-feira (6), que não possui recursos depositados ou aplicados no Ueno Bank, reforçando que a gestão das aplicações segue a autonomia de competências de cada país.

Em sua defesa, a administração paraguaia alegou que opera exclusivamente com instituições financeiras habilitadas e com classificações de risco elevadas (AAApy ou Aapy), aprovadas por sua Diretoria Executiva. A empresa também mencionou que a gestão financeira de suas disponibilidades gerou rendimentos superiores a US$ 450 milhões entre 2024 e 2026 — ressaltando-se que este lucro refere-se ao portfólio total de recursos, e não especificamente aos valores alocados no banco em questão.

Apesar da disputa legal pelos ativos, ambas as administrações (brasileira e paraguaia) asseguram que o episódio não interfere na operação técnica da usina, mantendo a normalidade na produção e no fornecimento de energia elétrica.