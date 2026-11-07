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Ex-presidente do Paraguai: pressão aumenta após impeachment unânime no Senado

Mundo

O ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi transferido na madrugada deste sábado (7) para o Regimento Escolta Presidencial, em Assunção. A mudança de custódia ocorre após a Polícia Nacional perder o controle do perímetro de sua residência diante de manifestantes que exigiam que Peña fosse levado a uma prisão comum, e não mantido em regime domiciliar.

Арест
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Арест

A sequência de fatos que levou a essa transferência começou na sexta-feira (6), quando o Senado paraguaio destituiu Peña por unanimidade. Dos 43 parlamentares presentes, todos votaram a favor do impeachment sob a justificativa de mau desempenho de suas funções. Imediatamente após a queda, o Ministério Público determinou a prisão domiciliar do ex-mandatário para investigações sobre lesão de confiança e irregularidades financeiras.

O gatilho para a crise institucional foi o colapso do Ueno Bank. A instituição financeira deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos, além de envolver a retenção de centenas de milhões de dólares em fundos públicos. A conexão de Peña com o grupo controlador do banco transformou a crise bancária em um processo político de remoção do cargo.

Na prática, a transferência para a unidade militar não altera a natureza da detenção — que continua sendo preventiva e não penitenciária -, mas serve como uma medida de segurança para evitar a invasão da residência do ex-presidente. Durante a saída da comitiva, manifestantes lançaram ovos e insultos contra Peña, enquanto a polícia utilizou balas de borracha para conter a multidão.

Com a vacância do cargo, a Presidência da República foi assumida por Pedro Alliana. Enquanto a defesa de Peña questiona as restrições de liberdade e afirma que ele colaborará com a justiça, o novo governo enfrenta a pressão imediata para resolver a situação dos depositantes afetados pelo fechamento do Ueno Bank.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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